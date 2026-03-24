ADMA Biologics dérape après que le vendeur à découvert Culper Research a allégué que les ventes étaient gonflées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions d'ADMA Biologics ADMA.O chutent de 7,7 % à 12,55 $

** Culper Research déclare qu'il est à découvert sur ADMA

** Culper accuse la société de gonfler ses chiffres de vente en rejetant les stocks excédentaires sur les distributeurs

** Culper estime que les revenus d'ADMA ont chuté de 3 % en 2025, au lieu de la croissance de 20 % annoncée par la société pour l'année

** ADMA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action est en baisse de 30,9 % depuis le début de l'année