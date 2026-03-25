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ADMA Biologics augmente après avoir rejeté le rapport sur les vendeurs à découvert
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 11:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie ADMA Biologics ADMA.O augmentent d'environ 3 % à 11,63 $ avant le marché

** ADMA rejette un rapport négatif de Culper Research, qui a une position courte sur le titre ** Le 24 mars, Culper a accusé la société de gonfler ses chiffres de vente en refilant les stocks excédentaires aux distributeurs

** L'ADMA déclare que le rapport est basé sur des "affirmations spéculatives" et des "sources non fiables" et qu'il contient des déclarations trompeuses et fausses

** Elle ajoute qu'elle examine les allégations et qu'elle s'engage à fournir des informations financières exactes et à se conformer à la réglementation américaine

** ADMA fabrique des médicaments à base de plasma pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli

** Les actions ont augmenté de ~6% en 2025

Valeurs associées

ADMA BIOLOGICS
11,3300 USD NASDAQ -16,63%
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