ADM versera 40 millions de dollars dans le cadre d'un accord avec la SEC, évitant ainsi des poursuites pénales

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur le règlement et des éléments de contexte) par Karl Plume et Chris Prentice

Le négociant en céréales Archer-Daniels-Midland Company ADM.N paiera une pénalité civile de 40 millions de dollars après que la Securities and Exchange Commission américaine l'ait accusé, ainsi que deux de ses anciens dirigeants, d'avoir gonflé les performances d'un segment commercial clé, a déclaré l'autorité de régulation mardi.

Avec cet accord, le ministère américain de la justice a clos une enquête criminelle connexe sans engager de poursuites.

L'accord met fin à des années d'enquête gouvernementale sur des problèmes de comptabilité au sein d'ADM, qui ont contraint le négociant en céréales à réviser à deux reprises ses rapports financiers, ce qui a entraîné des pertes boursières et conduit à des litiges entre actionnaires.

Le règlement comprend les accusations portées contre les anciens dirigeants Vince Macciocchi et Ray Young.

Un avocat d'ADM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire, mais dans une déclaration publiée sur le site web de la société, le directeur général Juan Luciano a déclaré que la société était heureuse de mettre l'affaire derrière elle et qu'elle avait pris des "mesures importantes" pour améliorer les contrôles internes. Les avocats de Young et de Macciocchi n'ont pas non plus répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les actions d'ADM étaient en hausse de 0,34 % dans les échanges après les heures de bureau, mardi.

Les procureurs fédéraux ont ouvert une enquête au début de l'année 2024 sur des problèmes de comptabilité chez ADM liés à la performance de son unité "Nutrition" très vantée, a précédemment rapporté Reuters . Les enquêtes gouvernementales ainsi qu'une enquête interne ont conduit au départ de l'ancien directeur financier d'ADM.

L'enquête portait sur des transactions internes à l'entreprise qui présentaient de manière inexacte les résultats financiers de l'unité "Nutrition", lancée en 2018 pour accélérer le développement d'ingrédients spécialisés à haute valeur ajoutée pour les industries de l'alimentation, des boissons et de l'alimentation animale.

La nouvelle des irrégularités comptables a éclaté au début de 2024, faisant chuter les actions d'ADM et augmentant la pression sur les cadres supérieurs, y compris Luciano, car la rémunération des cadres supérieurs avait été liée à la croissance de l'unité Nutrition.

L'enquête sur les transactions "intersectorielles" entre les secteurs d'activité de l'entreprise visait à déterminer si ADM avait délibérément stimulé les performances de l'unité Nutrition en lui fournissant des produits d'autres unités de l'entreprise à des prix inférieurs à ceux du marché.

La SEC a tenu compte de la coopération d'ADM pour accepter l'offre de règlement, a déclaré l'autorité de régulation dans un communiqué.

En particulier, la société a mené une enquête interne, a volontairement communiqué ses conclusions au personnel de l'agence et a fourni à ce dernier des analyses supplémentaires réalisées par un expert comptable externe.

Les mesures correctives prises par ADM ont consisté à mettre en œuvre de nouveaux contrôles comptables internes concernant les transactions intersectorielles, à modifier ses politiques et procédures et à tester l'efficacité de ses nouveaux contrôles, entre autres, a indiqué la SEC.

Le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la clôture de l'affaire pénale.