L'Europe clôt en hausse, focus sur l'Iran et les banques centrales

Le logo de l'opérateur boursier Euronext est visible sur un bâtiment du quartier financier de la Défense à Courbevoie

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en hausse mardi pour la deuxième séance consécutive, tout en gardant ‌un oeil attentif sur la situation au Moyen-Orient et sur les cours du pétrole, dans l'attente des décisions de politique monétaire des banques centrales dans les prochains jours.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,49% à ​7.974,49. À Francfort, le Dax a pris 0,67% et à Londres, le FTSE 100 a progressé de 0,83%.

L'indice EuroStoxx 50 a fini sur un gain de 0,45%, le FTSEurofirst 300 a pris 0,65% et le Stoxx 600 s'est octroyé 0,64%.

Les marchés d'actions bénéficient d'un certain répit cette semaine, même si le contexte reste instable en raison de la poursuite du conflit au Moyen-Orient.

Téhéran a à nouveau ciblé les pays du Golfe, et notamment ​un site pétrolier à Fujaïrah, port essentiel aux exportations émiraties, tandis qu'Israël affirme avoir tué lors des frappes aériennes nocturnes le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien Ali Larijani.

Étant donné que le détroit d'Ormuz reste fermé à la circulation de la plupart des navires et ​que les alliés de Washington — dont la France — refusent de participer à toute initiative susceptible de les entraîner ⁠dans la guerre, la hausse des prix du pétrole ne montre toujours aucun signe de ralentissement significatif.

Le Brent prend 1,59% à 101,80 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, ‌WTI) 1,45% à 94,86 dollars.

C'est dans ce contexte que se tiendront cette semaine les réunions des principales banques centrales mondiales, à commencer par la Réserve fédérale (Fed) américaine, qui entame ce mardi sa réunion de deux jours avant d'annoncer sa décision sur les taux mercredi soir.

La banque centrale américaine devrait, comme la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, laisser ses ​taux inchangés, mais la nouvelle donne géopolitique et l'incertitude qui l'entoure concentreront surtout l'attention ‌sur les prévisions actualisées concernant l'inflation et la croissance.

"La Fed est dans une situation délicate. En temps normal, un ralentissement de la croissance et ⁠un marché du travail moins dynamique plaideraient pour un assouplissement de la politique monétaire. Mais l'inflation reste tenace, tandis que l'envolée des prix du pétrole ajoute une couche supplémentaire d'incertitude aux perspectives", écrit Bret Kenwell, analyste des marchés américains pour eToro.

Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuille chez PIMCO, estime quant à lui que la BCE pourrait signaler un dépassement temporaire de son objectif d'inflation, due à la hausse des prix de l'énergie, avant que celle-ci ⁠ne revienne à la cible de 2% ‌en 2027, ainsi qu'adopter un ton plus ferme, plutôt que de modifier immédiatement sa politique monétaire.

VALEURS

Aux valeurs, à Paris, Sartorius Stedim Biotech a bondi de plus de 8% ⁠après avoir annoncé viser, à compter de 2027, une croissance organique du chiffre d'affaires de 9% à 12% par an à taux de change constants.

Ailleurs en Europe, Fraport a pris 5,8%, le groupe aéroportuaire allemand ayant ‌annoncé prévoir une hausse de son résultat d'exploitation courant pour cette année.

Springer Nature a grimpé de plus de 12% après la publication par la maison d'édition allemande de ses résultats annuels ⁠jugés "solides", tandis que les perspectives pour l'exercice 2026 sont meilleures que prévu, selon un trader.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le ⁠Dow Jones prend 0,27%, le Standard & Poor's 500 0,34% ‌et le Nasdaq Composite 0,39%.

Plusieurs compagnies aériennes américaines ont par ailleurs fait état mardi d'une demande de voyages plus forte que prévu à l'approche du printemps, ce qui favorise la hausse des tarifs et la croissance ​du chiffre d'affaires, et a relégué au second plan la flambée des prix du kérosène liée à la guerre ‌en Iran.

Ces prévisions stimulent les cours des actions du secteur ce mardi, Delta Air Lines progressant de 4,94% et American Airlines de 3,10%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Allemagne, un indicateur publié mardi reflète le climat peu encourageant qui règne depuis le début de ​la guerre en Iran, fin février : le moral des investisseurs a chuté bien plus que prévu en mars, enregistrant le plus fort recul depuis février 2022, date du début de la guerre en Ukraine.

CHANGES

Le dollar perd 0,09% face à un panier de devises de référence, reflétant la prudence des marchés à l'approche des décisions de taux d'intérêt des principales banques centrales prévues cette semaine.

L'euro gagne 0,23% à 1,1529 dollar.

TAUX

Les rendements des ⁠obligations américaines, qui évoluent à l'inverse des prix, sont en baisse, la pression à la vente qui avait pesé sur les bons du Trésor la semaine dernière s'étant atténuée alors que les investisseurs évaluent les perspectives concernant la guerre au Moyen-Orient.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 2,7 points de base à 4,1926%. Le deux ans perd 2,1 points de base à 3,6589%.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans a perdu 4,3 points de base à 2,9050%, tandis que celui de l'obligation à deux ans a reculé de près de 3 points de base à 2,3811%.

Vendredi dernier, le rendement allemand à 10 ans avait atteint un pic à 2,994%, son plus haut niveau depuis octobre 2023, les opérateurs pariant sur un choc inflationniste qui devrait forcer les banquiers centraux à relever leurs taux directeurs.

A SUIVRE 18 MARS :

(Certaines données peuvent ​accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)