ADM revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à des marges élevées et à des perspectives favorables pour les biocarburants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 s'élèvent désormais à une fourchette comprise entre 5,15 et 5,60 dollars par action

* Le bénéfice ajusté du deuxième trimestre s'établit à 1,84 dollar par action, dépassant l'estimation de 1,44 dollar issue des données de LSEG

* Le résultat d'exploitation des services agricoles et des oléagineux bondit de 129 % en glissement annuel

(Ajout d'informations contextuelles, d'un résultat d'exploitation par segment, d'une mise à jour du cours avant ouverture et d'un graphique) par Karl Plume et Sumit Saha

L'entreprise agroalimentaire américaine Archer-Daniels-Midland ADM.N a relevé mardi ses prévisions de bénéfices pour 2026, après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant ses résultats du deuxième trimestre, grâce à de solides marges sur la transformation des récoltes et à des politiques américaines favorables en matière de biocarburants.

La flambée des prix de l’énergie provoquée par la guerre en Iran a gonflé les marges liées à la production d’éthanol à base de maïs et au broyage du soja destiné à la fabrication de diesel d’origine végétale. Le renforcement des obligations américaines en matière de mélange de biocarburants, après un long retard, a également dissipé l’incertitude qui pesait sur les résultats.

Ces marges plus élevées marquent un redressement pour ADM, ainsi que pour ses concurrents tels que Bunge Global BG.N et Cargill CARG.UL , après qu’une surabondance mondiale de céréales et des perturbations commerciales eurent pesé sur les résultats des entreprises agroalimentaires au cours des derniers trimestres.

Basée à Chicago, ADM a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 5,15 et 5,60 dollars par action, contre une prévision antérieure de 4,15 à 4,70 dollars par action, invoquant l’amélioration de ses activités de trituration et d’éthanol et s’attendant à ce qu’un “environnement favorable aux marges” se maintienne.

L'action ADMa progressé de 3,8 % en pré-ouverture.

Les volumes de transformation des récoltes ont bondi, la remontée des prix des céréales depuis le début de la guerre en Iran ayant incité les agriculteurs à vendre de nouvelles quantités de maïs et de soja, qui avaient été stockées depuis la récolte de l’année dernière pendant une période prolongée de faibles prix. Le résultat d’exploitation de la division “Services agricoles et oléagineux” d’ADM, son principal segment d’activité, a bondi de 129 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, les marges s’étant améliorées après que le gouvernement américain a ordonné aux raffineurs, en début d’année, d’incorporer une quantité record de biocarburants dans leur essence et leur diesel cette année et l’année prochaine.

La forte demande d’exportation de céréales a également soutenu le négociant mondial en céréales.

Le segment “solutions glucidiques” de la société, qui regroupe les activités d’ADM liées à l’éthanol et aux édulcorants, a enregistré une hausse de 22 % en glissement annuel, tandis que sa division “nutrition”, à forte marge, a affiché une augmentation de 51 % de son résultat d’exploitation par rapport à l’année précédente.

La société a affiché un bénéfice ajusté de 1,84 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 1,44 dollar, selon les données compilées par LSEG.