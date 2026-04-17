ADL Partner publie rapport annuel 2025

* ADL Partner publie 17 avril 2026 rapport annuel 2025, mettant en avant poursuite de croissance malgré contexte économique et géopolitique dégradé. * Rebond commercial au second semestre, soutenu par offres orientées performance et gains de productivité. * Expansion internationale renforcée avec intégrations en Allemagne, Pays-Bas, Espagne, création de filiales Converteo en Espagne, États-Unis, Canada. * Accélération investissements data, technologie, IA, avec lancement septembre plateforme propriétaire pour marketing local de précision. * Groupe réaffirme plan Ambition 2030, visant 400 M€ de chiffre d’affaires dont 25% hors France. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. ADL Partner SA published the original content used to generate this news brief on April 17, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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