Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Adidas s'apprête à vendre Reebok, selon Manager Magazin Reuters • 22/10/2020 à 12:42









ADIDAS S'APPRÊTE À VENDRE REEBOK, SELON MANAGER MAGAZIN FRANCFORT/MUNICH (Reuters) - Adidas se prépare à vendre sa division Reebok, rapporte l'hebdomadaire économique allemand Manager Magazin jeudi. Le groupe veut mener à bien cette cession d'ici mars 2021, précise l'article, qui ne nomme pas ses sources. Adidas s'est refusé à tout commentaire. A la Bourse de Francfort, l'action du géant allemand des équipements sportifs gagne 2,55% en réaction à ces informations. (Christoph Steitz et Alexander Huebner, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées ADIDAS XETRA +2.88%