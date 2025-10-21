information fournie par Boursorama avec AFP • 21/10/2025 à 19:23

Adidas révise en hausse ses prévisions et limite l'impact des droits de douane

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

L'équipementier sportif allemand Adidas a révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025 après des revenus record au troisième trimestre, assurant pouvoir contenir l'effet des droits de douane américains qui secouent la première économie européenne.

D'après un communiqué préliminaire de résultats, le groupe d'Herzogenaurach (sud) table sur un bénéfice d'exploitation de 2 milliards d'euros cette année, indicateur scruté par les analystes, contre une fourchette comprise entre 1,7 et 1,8 milliard prévus précédemment.

Le chiffre d'affaires, ajusté des effets de change, devrait lui augmenter d'environ 9%, contre "une hausse élevée à un chiffre" prévue auparavant.

Cette évolution tient compte de l'arrêt des ventes de la gamme de chaussures Yeezy en 2025, qui avait rapporté 650 millions d'euros à Adidas en 2024 et dont les stocks sont maintenant écoulés.

Adidas avait mis fin à cette collaboration fructueuse avec le rappeur Ye fin 2022 à la suite de propos antisémites tenus par celui-ci.

Sans inclure Yeezy, l'entreprise prévoit toujours une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour 2025.

Ces prévisions actualisées reflètent notamment "les efforts réussis de l'entreprise pour atténuer en partie les coûts supplémentaires" provenant des droits de douane américains, selon le communiqué.

"L'environnement est volatil" à cause des barrières commerciales et de l"incertitude des détaillants et des consommateurs dans le monde", note néanmoins le patron du groupe, le Norvégien Bjorn Gulden.

En juillet, la marque aux trois bandes s'était montrée prudente sur les surcoûts engendrés par les droits de douane, alors chiffrés à 200 millions d'euros en 2025 sur ses produits américains.

Adidas fabrique ses textiles dans des pays soumis à des taxes américaines élevées, notamment le Vietnam et l'Indonésie.

Mais au troisième trimestre, les revenus de la marque Adidas ont augmenté de 12% sur un an, à 6,63 milliards d'euros, un montant record salué par M. Gulden.

Le bénéfice d'exploitation a lui progressé de 23% sur un an, à 736 millions d'euros.

Adidas publiera le reste de ses résultats du troisième trimestre le 29 octobre.