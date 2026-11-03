adidas repart en baisse, UBS craint des lendemains qui déchantent

(Zonebourse.com) - L'action adidas accuse mardi matin la quatrième plus forte baisse de l'indice DAX à la Bourse de Francfort après qu'UBS a abaissé de neutre à vendre sa recommandation sur le titre de l'équipementier sportif avec un objectif de cours ramené de 160 à 156 euros.

Après avoir réussi à aligner quatre séances consécutives de hausse, la valeur cède 2,2% à 169 euros vers 11h30 tandis que le DAX recule de 0,6%.

Depuis le début de l'année, le titre conserve encore une progression de 7%.

Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'UBS reconnaissent que la Coupe du monde et le lancement d'une gamme de vêtements attractive devraient permettre au fabricant d'articles de sport d'afficher une croissance de ses ventes de l'ordre de 10% cette année.

La banque suisse fait toutefois remarquer que ces éléments porteurs masquent un contexte de marché plus difficile, avec un secteur dont la croissance n'est attendue qu'entre 1% et 3% en 2026 et 2027, très loin de sa moyenne historique située entre 7% et 9%.

Vers une décélération plus prononcée que prévu

Au vu de ce contexte, et sans signe d'accélération notable dans les chaussures ou le prêt-à-porter grand public (lifestyle), UBS estime qu'il sera difficile d'atteindre l'objectif d'une croissance des ventes de 7% à 9% en 2027, ce qui supposerait de faire nettement mieux que l'ensemble du marché.

L'établissement helvétique dit ainsi prévoir une croissance du chiffre d'affaires de 4%, contre 7% pour le reste du marché.

S'ajoutent à cela les pressions s'exerçant sur la marge brute, causées notamment par la hausse des coûts des matières premières, souligne UBS, dont les prévisions de bénéfice d'exploitation (Ebit) pour 2027 et 2028 s'établissent désormais plus de 10% en dessous de celles du marché.

Suite au récent rebond de l'action, qui a repris plus de 20% par rapport à ses planchers d'octobre, les analystes disent redouter un décalage grandissant entre le cours de Bourse et les perspectives réelles de résultats du groupe.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.