Adidas relève ses perspectives pour l'ensemble de l'année
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 10:16
Le chiffre d'affaires a atteint un niveau record de 6 630 millions d'euros (contre 6 438 millions d'euros en 2024) au cours du trimestre.
La marge brute a augmenté de 0,5 point à 51,8 % au troisième (contre 51,3 % en 2024). Le résultat net des activités poursuivies a progressé de 3 % à 482 millions d'euros (contre 469 millions d'euros en 2024) et a conduit à un BPA de base et dilué des activités poursuivies de 2,57 euros (2,44 euros en 2024).
Le chiffre d'affaires de la marque adidas a augmenté de 14 % au cours des neuf premiers mois de 2025, soit plus de 2,2 milliards d'euros à 18 735 millions d'euros (17 718 millions d'euros en 2024).
Le résultat net des activités poursuivies a progressé de 52 % pour atteindre 1 293 millions d'euros (851 millions d'euros en 2024), tandis que le bénéfice par action de base et dilué des activités poursuivies a augmenté à 7,04 euros.
Le bénéfice d'exploitation devrait désormais augmenter pour atteindre un niveau d'environ 2,0 milliards d'euros (contre un niveau compris entre 1,7 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros).
Si l'on tient compte des ventes de Yeezy l'année précédente (environ 650 millions d'euros en 2024), les revenus devraient désormais augmenter d'environ 9 % (contre une augmentation à un taux élevé à un chiffre).
Valeurs associées
|181,900 EUR
|XETRA
|-1,36%
A lire aussi
-
Israël a annoncé mercredi reprendre le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, après avoir mené des frappes qui ont fait plus de cent morts, selon la Défense civile et des hôpitaux, en représailles à l'attaque mortelle contre un de ses soldats. Mercredi matin, des ... Lire la suite
-
BASF: recul moins ample que prévu du résultat d'exploitation au 3eme trimestre dans un marché difficile
Le géant allemand de la chimie BASF a fait état mercredi d'une légère baisse de son résultat d'exploitation (EBITDA) au troisième trimestre, qui dépasse cependant les attentes malgré la faiblesse de la demande mondiale et des effets de change défavorables. L'EBITDA ... Lire la suite
-
Les électeurs néerlandais se rendent aux urnes mercredi pour des élections législatives anticipées qui devraient permettre d'évaluer l'ampleur de la poussée de l'extrême droite partout en Europe. Les sondages suggèrent que Geert Wilders, figure de proue anti-immigration ... Lire la suite
-
(AOF) - DBV a indiqué avoir clôturé le troisième trimestre 2025 avec un solde de trésorerie & équivalents de trésorerie de 69,8 millions de dollars permettant de financer l’activité jusqu'au troisième trimestre 2026. Ce solde s'élevait à 32,5 millions de dollars ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer