adidas plus fort repli du DAX, BofA dégrade à "sous-performance"
information fournie par Zonebourse 06/01/2026 à 14:24
A 14h10, l'action reculait de plus de 6% à 17,495 euros, quand le DAX gagnait dans le même temps 0,3%.
Dans une note, BofA estime qu l'équipementier sportif allemand fait face à plusieurs difficultés, d'abord sur le court terme avec une croissance des ventes qui devrait ralentir au 4ème trimestre et des coûts qui ne devraient pas suffisamment baisser pour en compenser l'effet au niveau des résultats, mais aussi à moyen terme avec une croissance attendue autour de 5% alors que le marché espérait au départ plus de 10%.
A plus long terme, la banque américaine redoute que la marge opérationnelle (Ebit) demeure reste en dessous de 10%.
La dégradation de BofA, qui abaisse son objectif de cours de 213 à 180 euros, ramène de nouveau le titre en vue de plus bas depuis la fin 2023 après le redressement des dernières semaines.
La valeur a perdu plus de 33% en un an.
Valeurs associées
|160,500 EUR
|XETRA
|-5,53%
