Adidas-Objectif de bénéfice relevé, dit avoir en partie compensé les droits de douane US
information fournie par Reuters 21/10/2025 à 18:42

Adidas ADSGn.DE a relevé mardi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, citant la "dynamique de la marque" et les efforts visant à atténuer les coûts supplémentaires liés à l'augmentation des droits de douane américains.

L'équipementier sportif allemand prévoit un bénéfice d'exploitation d'environ 2,0 milliards d'euros pour 2025, contre une fourchette de 1,7 à 1,8 milliard d'euros précédemment.

Adidas avait déjà déclaré envisager d'augmenter ses prix aux États-Unis pour répercuter une partie du coût des droits de douane sur les importations, dont le groupe évalue l'impact à environ 200 millions d'euros sur le second semestre.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 12% en termes neutres et que son bénéfice d'exploitation était passé de 598 millions d'euros à 736 millions d'euros au cours de la même période de l'année dernière.

Adidas devrait présenter ses résultats complets du troisième trimestre le 29 octobre.

(Rédigé par Ludwig Burger, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

