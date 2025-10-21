Adidas-Objectif de bénéfice relevé, dit avoir en partie compensé les droits de douane US

Adidas ADSGn.DE a relevé mardi sa prévision de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année, citant la "dynamique de la marque" et les efforts visant à atténuer les coûts supplémentaires liés à l'augmentation des droits de douane américains.

L'équipementier sportif allemand prévoit un bénéfice d'exploitation d'environ 2,0 milliards d'euros pour 2025, contre une fourchette de 1,7 à 1,8 milliard d'euros précédemment.

Adidas avait déjà déclaré envisager d'augmenter ses prix aux États-Unis pour répercuter une partie du coût des droits de douane sur les importations, dont le groupe évalue l'impact à environ 200 millions d'euros sur le second semestre.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 12% en termes neutres et que son bénéfice d'exploitation était passé de 598 millions d'euros à 736 millions d'euros au cours de la même période de l'année dernière.

Adidas devrait présenter ses résultats complets du troisième trimestre le 29 octobre.

