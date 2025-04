Adidas maintient ses perspectives annuelles malgré l'impact des taxes douanières

(AOF) - Adidas a confirmé ses prévisions annuelles sur fond de tensions sur les droits de douane. La marque aux trois bandes s'attend à ce que les augmentations de coûts entraînent des hausses de prix. En l'état actuel, elle n'est pas en mesure de quantifier ces hausses. "Bien que nous ayons déjà réduit au minimum nos exportations chinoises vers les États-Unis, nous sommes encore quelque peu exposés à ces droits de douane actuellement très élevés", a déclaré Bjorn Gulden, président du directoire de l'équipementier sportif allemand.

" Dans un monde 'normal', avec ce solide trimestre, un carnet de commandes bien rempli et une atmosphère générale très positive autour d'Adidas, nous aurions relevé nos prévisions annuelles tant pour le chiffre d'affaires que pour le résultat d'exploitation ", a-t-il ajouté.

Adidas prévoit une progression élevée à un chiffre de ses revenus et un résultat d'exploitation compris entre 1,7 et 1,8 milliard d'euros (contre 1,34 milliard en 2024).

La société avait déclaré, la semaine dernière,lors de ses résultats préliminaires au titre de son premier trimestre, une croissance de 13 % de ses ventes qui s'élèvent à 6,15 milliards d'euros, contre un consensus de 6,095 milliards d'euros.

Le bénéfice d'exploitation de la marque aux trois bandes a atteint, entre janvier et mars, 610 millions d'euros, en hausse de 81% sur un an et ressortant supérieur aux prévisions (546 millions d'euros).

AOF - EN SAVOIR PLUS