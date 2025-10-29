Adidas: Le marché Amérique du Nord affiche la croissance la plus faible au 3e trimestre

Le logo de la marque Adidas à Varsovie

L’équipementier sportif allemand Adidas a déclaré mercredi que ses ventes en Amérique du Nord avaient enregistré la plus faible croissance parmi ses régions au troisième trimestre.

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 8% sur un an, hors impact des taux de change, derrière les autres marchés, qui ont connu une croissance comprise entre 10% et 21% au cours du trimestre.

En incluant les ventes de Yeezy, le chiffre d’affaires du troisième trimestre en Amérique du Nord a reculé de 5% par rapport à l’année dernière.

La semaine dernière, Adidas a publié des résultats préliminaires et relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation annuel, citant la "dynamique de la marque" et les efforts visant à atténuer les coûts supplémentaires liés à l'augmentation des droits de douane américains.

Les baskets Samba, les plus vendues, qui étaient auparavant vendues à partir de 90 dollars, sont désormais proposées à partir de 100 dollars sur son site américain.

