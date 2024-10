Adidas : hausse de 9% de ses ventes trimestrielles en Chine

AOF - EN SAVOIR PLUS

Adidas avait déjà relevé mi-octobre pour la troisième fois ses prévisions pour l'année en cours et table désormais sur un résultat d'exploitation de 1,2 milliard d'euros, soit 200 millions de plus que précédemment. Le chiffre d'affaires devrait augmenter d'environ 10% hors effets de change.

En Amérique du Nord, le deuxième marché d'Adidas après l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (Emea), le chiffre d'affaires, hors effets de change, a baissé de 7% à 1,36 milliard d'euros entre juillet et septembre, mais a augmenté par rapport à l'année précédente si l'on exclut la ligne Yeezy.

(AOF) - Adidas (+1,17% à 216,30 euros) se hisse à la troisième place du palmarès de l'indice Dax après avoir publié au troisième trimestre un bénéfice net part du groupe de 443 millions d'euros, en croissance de 70,9% et une hausse de ses ventes de 7,3% à 6,43 milliards d'euros. En Chine, le chiffre d'affaires de l'équipementier sportif allemand a progressé de 9% hors effets de change, à 946 millions d'euros. La marque aux trois bandes n'y avait pas réalisé un tel chiffre d'affaires depuis début 2022.

