Adidas grimpe après des ventes 2025 record et un plan de rachat d'actions
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 09:38

Adidas ADSGn.DE grimpe en Bourse vendredi après avoir fait état la veille de ventes record en 2025 et annoncé un plan de rachat d'actions pour jusqu'à un milliard d'euros, le groupe disant avoir bénéficié de prix stables malgré les tumultes suscités par les droits de douane américains.

A Francfort, vers 08h05 GMT, l'action prend 3,4%.

Les ventes annuelles de l'équipementier sportif allemand ont grimpé de 4,8% pour atteindre 24,8 milliards d'euros en 2025, dont une hausse de 1,9% au quatrième trimestre à 6,08 milliards d'euros, malgré un impact des taux de change évalué à environ un milliard d'euros.

Le résultat opérationnel ressortirait à 2,06 milliards d'euros, en hausse de 54% sur un an, selon les données préliminaires.

Selon les analystes de Deutsche Bank, hors ventes de la marque Yeezy, issue d'une collaboration malheureuse avec le rappeur Kanye West et dont Adidas a vendu sa dernière paire en mars 2025, les ventes du quatrième trimestre sont en hausse de 11%, alors que le courtier tablait sur +9%.

Le président du directoire Björn Gulden, qui a rejoint le groupe en 2023 après être passé chez Puma PUMG.DE , a déclaré qu'Adidas avait réussi à maintenir "un niveau élevé de ventes à prix plein et à contrôler les remises".

Adidas, qui publiera ses résultats complets ainsi que ses perspectives annuelles début mars, a l'intention de financer le rachat d'actions par sa "forte génération de flux de trésorerie en 2026" et d'annuler les actions rachetées.

Le plan de rachat d'actions "sera bien accueilli par les investisseurs compte tenu du cours actuel de l'action, de l'augmentation des bénéfices et de la confiance accrue dans les perspectives pour 2026", selon les analystes de Deutsche Bank.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Dividendes
Résultats d'entreprise

Valeurs associées

ADIDAS
150,250 EUR XETRA +4,70%
PUMA
21,990 EUR XETRA +2,18%
