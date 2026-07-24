Adidas et Puma en baisse après les prévisions moins optimistes qu'espéré de leur concurrent Decker

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 juillet - ** Les actions des fabricants allemands de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE ont chuté respectivement de 5,2 % et 1,2 % après que Deckers Outdoor

DECK.N , société mère de Hoka et UGG, a relevé ses prévisions de bénéfice par action (BPA) pour l'exercice , lesquelles se sont révélées inférieures aux attentes

** Deckers prévoit un BPA compris entre 7,35 $ et 7,50 $ pour 2027, contre une prévision antérieure de 7,30 $ à 7,45 $

** Un trader local indique que les prévisions révisées à la hausse du BPA de la société sont restées en deçà de la moyenne des estimations des analystes

** "Nouvelles légèrement négatives concernant les concurrents", ajoute-t-il

** Adidas se retrouve en queue de peloton de l’indice des valeurs vedettes allemandes .GDAXI