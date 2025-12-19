Adidas et Puma chutent après la baisse des marges de Nike et la faiblesse des ventes en Chine

19 décembre - ** Les actions des fabricants allemands de vêtements de sport Adidas ADSGn.DE et Puma PUMG.DE chutent respectivement de 2% et 3% dans les premiers échanges à Francfort, après les résultats trimestriels de son rival Nike

NKE.N jeudi

** Le géant américain des vêtements de sport a annoncé une baisse des marges brutes pour le deuxième trimestre consécutif, en raison de ventes médiocres en Chine et d'efforts pour réinitialiser sa gamme de produits, ce qui a fait chuter ses actions de 10%

** La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du troisième trimestre, qui comprend la période des achats de décembre, soit en baisse dans la fourchette basse à un chiffre, alors qu'il avait augmenté de 1 % au deuxième trimestre pour atteindre 12,4 milliards de dollars

** Jefferies note que les marchés semblent déçus par l'ampleur de l'accélération des ventes de Nike et la modération des pressions sur les marges brutes dans les mois à venir, ce qui pourrait être préjudiciable pour les concurrents européens

** "La manière dont ce tableau sera extrapolé pour les pairs européens, ou si les investisseurs se contenteront de considérer la baisse à deux chiffres du cours de l'action NKE comme la référence pour ADS/PUM, n'est pas claire", ajoute le courtier

** Adidas et Puma se négocient dans le bas de leurs indices respectifs .GDAXI et .MDAXI .