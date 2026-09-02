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Adidas dopé par une note positive de Barclays
information fournie par AOF 02/09/2026 à 16:50
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Le magasin flagship d'Adidas, à Séoul en Corée du Sud. (Crédits: Adidas)

Le magasin flagship d'Adidas, à Séoul en Corée du Sud. (Crédits: Adidas)

(Zonebourse.com) - Le titre adidas signe l'une des plus fortes hausses du DAX mercredi à la Bourse de Francfort, porté par des commentaires favorables des analystes de Barclays.

Vers 16h20, l'action de l'équipementier sportif s'octroie une progression de 1,6% au-delà de 150,3 euros, soit la deuxième performance de l'indice, en repli de 0,3% au même moment.

A en croire les équipes de la banque britannique, la prochaine réunion d'investisseurs, qui se tiendra les 23 et 24 septembre prochains en son siège de Herzogenaurach, devrait constituer un catalyseur positif.

L'événement, baptisé "Home of Innovation", pourrait de leur point de vue permettre de restaurer la confiance du marché en mettant en lumière les innovations à venir, le renouvellement des gammes et la bonne dynamique dont bénéficie la marque, estime Barclays.

De bonnes surprises en vue

Les analystes pensent que la réunion pourrait aussi être l'occasion pour le groupe de dévoiler des objectifs financiers à moyen terme, c'est-à-dire à horizon 2029.

D'après l'établissement financier, qui affiche une recommandation "surpondérer" et un objectif de 210 euros sur le titre, le rendez-vous constituera surtout l'occasion de mettre en évidence que les récentes révisions à la baisse des estimations du marché, dans le sillage de plusieurs publications décevantes au sein du secteur, étaient exagérées et que l'entreprise dispose d'un modèle économique de qualité grâce au leadership de son directeur général Bjorn Gulden.

Barclays dit ainsi percevoir un potentiel de bonnes surprises sur les marges cette année.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/09/2026 à 16:50:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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