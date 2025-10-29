Adidas chiffre à 120 millions d'euros les effets des droits de douane en 2025

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

L'équipementier sportif allemand Adidas a chiffré mercredi l'impact attendu des droits de douane imposés par Donald Trump sur sa rentabilité annuelle, tout en restant évasif sur leurs effets indirects sur le marché clé américain.

Les droits de douane vont occasionner "un coût d'environ 120 millions d'euros sur l'année entière" au niveau du résultat d'exploitation (EBIT), "avec un impact majeur au quatrième trimestre", a indiqué le président du directoire du groupe, Bjorn Gulden, lors d'une conférence téléphonique.

Le dirigeant s'exprimait à l'occasion de la publication des résultats définitifs pour le 3e trimestre du groupe qui a enregistré un résultat net part du groupe en progression de 4% sur un an, à 463 millions d'euros.

Adidas a commencé à réagir aux surcoûts douaniers en augmentant les prix de ses produits, notamment les chaussures, sur le marché outre-Atlantique.

"L'impact indirect des droits de douane est incertain", car "nous ne savons pas comment les consommateurs américains réagiront" lorsque ces prix plus élevés entreront en vigueur",a ajouté M.Gulden.

Les ventes du groupe Adidas ont reculé de 5% en Amérique du Nord au troisième trimestre, à 1,3 milliard d'euros, pénalisées par les droits de douane américains mais aussi par l'arrêt depuis l'an dernier de la très populaire ligne de baskets du rappeur controversé Yeezy.

A taux de change constants, reflétant mieux la performance intrinsèque de l'entreprise, les ventes américaines ont progressé de 8% sur un an de juillet à septembre.

C'est toutefois moins vite que la progression en Europe (12%), et en Chine (+10%), ses autres marchés clés.

Adidas investit dans les sports américains, notamment dans les milieux universitaires, pour tenter de rivaliser avec son grand rival local Nike.

"La distance qui nous sépare de Nike aux États-Unis est telle que nous ne pouvons pas nourrir l'ambition de devenir numéro un, mais nous devons avoir l'ambition de doubler notre chiffre d'affaires", a délaré M.Gulden, sans préciser un horizon de temps.

Plus tôt en octobre, Adidas a, nonobstant l'impact des droits de douane, relevé sa prévision annuelle de bénéfice d'exploitation à 2 milliards d'euros cette année, contre une fourchette comprise entre 1,7 et 1,8 milliard prévus précédemment, au terme d'un excellent troisième trimestre.

A la Bourse de Francfort, le titre Adidas reculait de 3% à 11H00 GMT, en queue de l'indice Dax.