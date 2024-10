Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client adidas: BPA en hausse de 71% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 09:22









(CercleFinance.com) - adidas publie ce matin ses résultats définitifs au titre du 3e trimestre. L'équipementier fait savoir que ses ventes ont atteint 6,43 milliards d'euros au cours du trimestre, un chiffre en hausse de 7,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation est ressorti à 598 ME, en hausse de 46%, laissant apparaître un bénéfice net part du groupe de 443 ME, en hausse de 70,9%.

Ainsi, le BPA s'établit à 2,48 euros, en hausse de 70,9%.



' Le troisième trimestre a été un trimestre très solide pour nous et encore une fois, meilleur que prévu. Une croissance sous-jacente de 14 % pour la marque adidas, une marge brute très saine de plus de 51 % [...] sont des chiffres dont nous sommes très satisfaits et qui prouvent que nous avançons dans la bonne direction', a commentéBjørn Gulden, le CEO d'adidas.



Dans ce contexte, adidas table désormais sur un bénéfice d'exploitation de 1,2 milliard d'euros pour 2024 (auparavant : un niveau d'environ 1 milliard d'euros).





