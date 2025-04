adidas: bénéfice en hausse de plus de 150% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 10:03









(CercleFinance.com) - Les résultats définitifs de adidas montrent que ses ventes nettes ont atteint 6153 ME au cours du 1er trimestre, un chiffre en hausse de 12,7% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, le bénéfice d'exploitation ressort à 610 ME (+81,7%) et laisse apparaître un bénéfice net part du groupe de 428 ME, en hausse de 151,3%.

Le BPA s'établit à 2.44 euros, en hausse de 154,1%.



'Une croissance à deux chiffres sur tous les marchés et canaux, dans l'environnement instable actuel, démontre la force de notre marque et souligne l'excellent travail réalisé par nos équipes. Le résultat d'exploitation de 610 millions d'euros et la marge opérationnelle de 9,9 % prouvent le fort potentiel de notre entreprise. Un excellent trimestre ! ', a commenté Bjørn Gulden, directeur général d'adidas.



Malgré la volatilité extérieure et les risques macroéconomiques, la société confirme ses prévisions pour 2025. Ainsi, adidas prévoit de continuer à gagner des parts de marché et à augmenter ses ventes à taux de change constants à un rythme élevé à un chiffre en 2025.



adidas prévoit une hausse de son résultat d'exploitation à un niveau compris entre 1,7 milliard et 1,8 milliard d'euros en 2025.







