Adidas aura droit à un remboursement de 300 millions de dollars au titre des droits de douane américains, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction de la devise: remplacement des euros par des dollars américains dans le titre et le premier paragraphe)

Le directeur général d'Adidas

ADSGn.DE , Bjorn Gulden, a déclaré que la société aurait droit à un remboursement de 300 millions de dollars (et non d'euros) au titre des droits de douane américains, après que la Cour suprême a invalidé les taxes d'urgence imposées par le gouvernement.

"Nous ne l'avons pas encore comptabilisé, mais il y a de très bonnes chances que cela se produise", a-t-il déclaré en allemand lors d'une assemblée générale jeudi.