Adidas annonce un bénéfice d'exploitation au premier trimestre supérieur aux prévisions

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L'allemand Adidas ADSGn.DE a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation supérieur aux prévisions pour le premier trimestre, soutenu par une forte demandemalgré ce que le directeur général Bjorn Gulden a qualifié d'environnement de vente au détail "très volatil et marqué par des remises importantes", en particulier dans le secteur des baskets.

Le chiffre d'affaires net du groupe a augmenté de 14% à taux de change constant pour atteindre 6,6 milliards d'euros (7,7 milliards de dollars) au cours du trimestre, même si plusieurs pays du Moyen-Orient ont enregistré une baisse de leurs ventes en raison du conflit dans la région, a indiqué le fabricant de vêtements de sport.

Adidas a déclaré qu'il faisait preuve de discipline en ne vendant pas trop de produits aux détaillants, afin d'éviter de devoir brader ses baskets.

Son concurrent américain Nike a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il menait une politique " agressive" en matière de soldes afin d'écouler ses stocks invendus.

Le bénéfice d'exploitation d'Adidas au cours des trois premiers mois de 2026 a augmenté de 16% pour atteindre 705 millions d'euros, dépassant les 647 millions d'euros prévus par les analystes dans un sondage réalisé par l'entreprise , contre 610 millions d'euros un an plus tôt.

Les ventes ont été soutenues par une demande accrue d'équipements de football dans le sillage de la Coupe du monde de la FIFA 2026 qui débutera en juin, a déclaré Adidas.

(1 $ = 0,8546 euro)