Adicet Bio recule après l'annonce d'un regroupement d'actions d'une pour 16

26 décembre -
** Les actions d'Adicet Bio ACET.O chutent de 6,7 % à 48 cents
** L'entreprise de biotechnologie annonce un regroupement d'actions à raison d'une pour 16, avec effet au 30 décembre
** Le nombre d'actions en circulation sera réduit de ~153,3 mln à ~9,6 mln
** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 45,8 % cette année
