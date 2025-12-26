Adicet Bio recule après l'annonce d'un regroupement d'actions d'une pour 16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

26 décembre -

** Les actions d'Adicet Bio ACET.O chutent de 6,7 % à 48 cents

** L'entreprise de biotechnologie annonce un regroupement d'actions à raison d'une pour 16, avec effet au 30 décembre

** Le nombre d'actions en circulation sera réduit de ~153,3 mln à ~9,6 mln

** A la dernière clôture, les actions ont baissé de 45,8 % cette année