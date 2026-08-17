Adial Pharmaceuticals recule après l'aggravation de sa perte trimestrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Adial Pharmaceuticals ADIL.O recule de 22,6% à 3,08 dollars en pré-ouverture
** La perte de la société au deuxième trimestre s'est creusée, passant de 4,61 dollars par action l'année précédente à 11,25 dollars
** La perte nette s'est creusée, passant de 2 millions de dollars à 52 millions de dollars, principalement en raison d'une charge hors trésorerie de 46,2 millions de dollars liée à l'acquisition d'Azora Therapeutics et à la hausse des frais administratifs
** ADIL a finalisé l’acquisition d’Azora, s’adjoignant ainsi l’AT177, un médicament expérimental contre la colite ulcéreuse, et recentrant ses activités sur les maladies inflammatoires
** La société prévoit de demander l'autorisation de lancer les essais cliniques de l'AT177 au premier semestre 2027, un essai de phase précoce devant débuter au second semestre 2027
** À la clôture d’hier, l’action ADIL affichait une baisse de 27,6% depuis le début de l’année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer