Adial Pharmaceuticals recule après l'aggravation de sa perte trimestrielle

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17 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Adial Pharmaceuticals ADIL.O recule de 22,6% à 3,08 dollars en pré-ouverture

** La perte de la société au deuxième trimestre s'est creusée, passant de 4,61 dollars par action l'année précédente à 11,25 dollars

** La perte nette s'est creusée, passant de 2 millions de dollars à 52 millions de dollars, principalement en raison d'une charge hors trésorerie de 46,2 millions de dollars liée à l'acquisition d'Azora Therapeutics et à la hausse des frais administratifs

** ADIL a finalisé l’acquisition d’Azora, s’adjoignant ainsi l’AT177, un médicament expérimental contre la colite ulcéreuse, et recentrant ses activités sur les maladies inflammatoires

** La société prévoit de demander l'autorisation de lancer les essais cliniques de l'AT177 au premier semestre 2027, un essai de phase précoce devant débuter au second semestre 2027

** À la clôture d’hier, l’action ADIL affichait une baisse de 27,6% depuis le début de l’année