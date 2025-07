Adevinta vend ses activités en Espagne à la société suédoise de capital-investissement EQT

Le groupe norvégien de petites annonces en ligne Adevinta a annoncé lundi qu'il avait vendu ses activités espagnoles à la société suédoise de capital-investissement EQT EQTAB.ST , afin de se concentrer davantage sur le reste de ses unités européennes, pour un montant non divulgué. L'accord comprend la vente de marques telles que la plateforme de recherche d'emploi Infojobs et le site web immobilier Fotocasa, et pourrait valoir plus de 2 milliards d'euros (2,33 milliards de dollars) dans le cadre d'une vente, avait précédemment rapporté Reuters . L'unité espagnole d'Adevinta comprend six marchés différents, dont un site de petites annonces pour voitures et motos d'occasion, coches.net et motos.net. La société norvégienne Adevinta, acquise par un consortium dirigé par Blackstone BX.N et Permira, possède également le site web allemand de vente de voitures en ligne mobile.de et les marchés d'occasion français et italiens Leboncoin et Subito. En 2020, EQT a acheté la plateforme espagnole d'annonces immobilières Idealista et l'a revendue quatre ans plus tard en conservant une participation minoritaire. (1 dollar = 0,8591 euro)

