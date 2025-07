Coca-Cola continue de souffrir d'effets de change mais dépasse les attentes au 2T

Le siège de Coca-Cola à Atlanta ( AFP / ELIJAH NOUVELAGE )

Le géant américain des boissons Coca-Cola a continué de souffrir d'effets de change défavorables au deuxième trimestre, anticipant le fait que cela devrait se poursuivre sur le reste de l'année, ce qui ne l'a pas empêché de dépasser les attentes du marché.

Le chiffre d'affaires a progressé de 1% sur un an à 12,53 milliards de dollars entre avril et juin mais, à données comparables, la hausse est de 5%, a-t-il annoncé mardi dans un communiqué.

Les volumes de vente se sont repliés de 1% et le "mix prix/produit", correspondant à une montée en gamme, a progressé de 6%.

Le bénéfice net a, lui, bondi de 58% à 3,81 milliards car il n'a pas été affecté par des charges opérationnelles qui avaient pesé un an plus tôt.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels — valeur de référence pour les marchés — , le bénéfice net ressort à 87 cents (+4%). Le consensus des analystes de FactSet attendait 83 cents.

"Dans un environnement extérieur changeant au deuxième trimestre, la capacité de notre dispositif à rester à la fois focalisé et flexible nous a permis de conserver notre trajectoire au premier semestre", a commenté James Quincey, patron du groupe, cité dans le communiqué.

Il a fait part de sa confiance dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs pour l'année et à long terme.

Le géant d'Atlanta (Géorgie) a confirmé ses principales prévisions pour l'ensemble de l'année "basées sur l'environnement macroéconomique actuel": à données comparables, son chiffre d'affaires devrait progresser de 5% à 6%, affecté notamment par un effet négatif des taux de change estimé à 1% à 2%.

Il a aussi affiné son objectif de bénéfice net par action à données comparables, qui devrait progresser de 3% sur un an (2,88 dollars en 2024). Fin avril, il anticipait une hausse de 2% à 3%. Avant la publication de mardi, le consensus de FactSet tablait sur 2,97 dollars en 2025.

A noter sur le trimestre: un flux de trésorerie négatif de 1,4 milliard de dollars dû au paiement de 6,1 milliards de dollars le trimestre précédent en lien avec l'acquisition du spécialiste des produits laitiers Fairlife en 2020. Hors ce paiement, il aurait été de 3,9 milliards.

Vers 16H15 GMT, l'action Coca-Cola reculait de 0,93% à la Bourse de New York.

Le groupe a signalé que la croissance des volumes en Asie centrale, en Argentine et en Chine avait "plus que compensé" les baisses au Mexique, en Inde et en Thaïlande.

La branche des boissons gazeuses a vu ses volumes se replier de 1%, affectée par une baisse de même ampleur des boissons estampillées Coca-Cola à cause de l'Amérique latine que la croissance en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique a partiellement compensé.

Un produit a poursuivi sur sa lancée des derniers trimestres: le Coca-Cola Zero qui a bondi de 14%, un élan marqué sur tous les marchés.

Le groupe a annoncé mardi la commercialisation "à l'automne" aux États-Unis d'une version au sucre de canne américain de sa célèbre boisson.

Il s'agira d'une option supplémentaire et non d'une substitution au sirop de maïs à haute teneur en fructose (SGHF), a affirmé M. Quincey lors d'une audioconférence avec des analystes.

Les volumes des jus de fruits, produits laitiers et boissons végétales ont baissé de 4% sur un an et ceux des eaux, boissons sportives, thés et cafés sont restés stables.