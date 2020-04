ADEUNIS : SMART CITY : ADEUNIS équipe le Port de Tourisme de Rome en capteurs IoT pour maîtriser sa consommation énergétique

Crolles, le 16 avril 2020

SMART CITY : ADEUNIS équipe le Port de Tourisme de Rome en capteurs IoT pour maîtriser sa consommation énergétique

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), en partenariat avec UNIDATA, opérateur LoRaWAN en Italie, équipe le Port de Tourisme de Rome de capteurs IoT pour faciliter la relève de compteurs électriques et ainsi permettre des économies d'énergie et la réduction des coûts d'exploitation. Avec ses solutions connectées, Adeunis continue de s'imposer comme un acteur de référence de la Smart City.

Face à la croissance démographique et à une urbanisation de plus en plus forte, la gestion des villes devient de plus en plus complexe. Pour répondre aux enjeux de la ville de demain, les TIC[1] et l'IoT sont des éléments constitutifs essentiels pour la création d'une infrastructure intelligente capable d'administrer et d'accompagner la population urbaine en constante augmentation ainsi que pour répondre aux problématiques environnementales.

Améliorer l'organisation du port

En Italie, le Port de Tourisme de Rome est composé de nombreux locaux commerciaux, bureaux, logements et postes d'amarrage à quai, chacun disposant de leur propre compteur électrique. Afin de remplacer l'activité de relève manuelle des compteurs, qui était consommatrice de temps, de ressources et source d'erreurs, le Port de Tourisme de Rome a choisi de développer une solution pour sa zone portuaire basée sur l'IoT : 110 locaux commerciaux et 40 postes d'amarrage ont ainsi été équipés de capteurs PULSE d'adeunis et de logiciels de comptage et de contrôle.

Optimiser le suivi des consommations d'électricité

Grâce à l'implémentation des capteurs PULSE d'adeunis, les consommations d'électricité sont suivies en quasi-temps réel : un dépassement de seuil peut ainsi être détecté et traité rapidement. Cette lecture rapide des consommations permet de réduire significativement les délais d'attente pour l'édition des factures en fin de période d'amarrage et d'éviter le gaspillage.

La solution utilisée se compose :

de capteurs PULSE d'adeunis ;

du réseau LoRaWAN® d'Unidata ;

de la plateforme de connectivité UniOrchestra d'Unidata.

Les gestionnaires du port ainsi que les clients ont pu profiter immédiatement des bénéfices générés par ces solutions intelligentes, qui ont permis une organisation plus efficace du travail administratif et une réduction des coûts d'exploitation, mais aussi des économies financières considérables et un accès plus rapide aux factures pour les clients.

Le port de Rome n'est pas le seul port européen à s'être équipé de capteurs adeunis. La société croate MARINACLOUD utilise également les capteurs adeunis afin de surveiller la tension des batteries et détecter la présence d'eau à l'intérieur de bateaux en hivernage.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 33 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2018/2019, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,5 millions d'euros.

[1] Technologies de l'Information et de la Communication