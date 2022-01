ADEUNIS : Résultats du premier semestre 2021/2022 : Croissance nette des résultats et structure financière saine

Crolles, le 20 janvier 2022

Résultats du premier semestre 2021/2022 :

Croissance nette des résultats et structure financière saine

Chiffre d'affaires à 2,6 M€ en croissance de +27%, tirée par les solutions « catalog range » ;

Bonne tenue de la marge brute à 49% malgré l'impact à l'inflation sur le marché des composants électroniques (-8 points) ;

Nette amélioration de +0,3 M€ de l'EBE ajusté [1] , proche de l'équilibre ;

Structure financière saine pour soutenir la croissance des activités, trésorerie de 1,8 M€ ;

Ambition confirmée d'atteinte d'un EBE ajusté positif sur l'exercice.

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels) , présente ses résultats du premier semestre de l'exercice 2021/2022 (période du 1 er avril au 30 septembre 2021), arrêtés par le Conseil d'administration du 19 janvier 2022. Les comptes semestriels non audités seront disponibles sur le site Internet d'Adeunis ( http://www.adeunis-bourse.com ) au plus tard le 31 janvier 2022.

Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis, déclare : « Adeunis est aujourd'hui idéalement positionné pour tirer profit de la dynamique du marché de l'IoT. Le paysage concurrentiel se structure, les offres IIoT atteignent leur maturité et s'ouvrent progressivement à la 5G, ce qui crée de nombreuses opportunités.

Les évolutions règlementaires (décret BACS et Tertiaire, loi climat…) et les besoins mis en lumière par la crise sanitaire vont accroitre l'attrait en solutions IoT pour permettre une gestion optimisée de composantes majeures au cœur des grands enjeux de notre décennie, notamment la qualité de l'air et la maîtrise énergétique.

Dans ce contexte, Adeunis présente des résultats semestriels en nette amélioration par rapport au premier semestre de l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires ressort en forte croissance de +27%, notre indicateur de profitabilité s'améliore de 0,3 M€ grâce au travail intense mené depuis plus de 2 ans sur la structure de coûts et la relocalisation de la production en France.

Nous devons cependant faire face, comme toutes les entreprises des secteurs technologiques, à de fortes tensions sur les approvisionnements en matières et composants électroniques qui nous ont coûté 8 points de marge brute sur le semestre, tel que nous l'avions annoncé à l'occasion de la présentation des résultats de l'exercice précédent, et ont augmenté nos délais d'approvisionnement.

Dans ce contexte, nous demeurons toutefois confiants dans notre capacité à atteindre notre ambition sur l'exercice d'un EBE ajusté positif, soutenue par notre structure financière saine et solide. »

Données consolidées en k€

Normes comptables françaises S1 2020/2021 S1 2021/2022 Variation Chiffre d'affaires 2 033 2 584 +551 Marge sur coûts d'achat

et de sous-traitance ajustée [2] 1 156 1 260 +104 Taux de marge brute 57% 49% -8 pts Charges de personnel (1 200) (1 269) +69 Charges externes (88) 88 +176 Dont Charges externes hors sous-traitance (556) (458) (98) EBE ajusté [3] (442) (97) +345 Dotation aux amortissements et provisions (176) (136) +40 Résultat d'exploitation ajusté [4] (616) (233) +383 Résultat d'exploitation (816) (513) +303 Résultat financier (4) 6 +10 Résultat exceptionnel (10) (63) -53 Impôt 200 280 +80 Résultat net (630) (290) +340

Le chiffre d'affaires semestriel 2021/2022 ressort en croissance de +27,1% pour atteindre 2 584 k€ contre 2 033 k€ un an plus tôt. Par activité, le chiffre d'affaires des solutions « catalog range » a accéléré sa dynamique de croissance qui atteint +70% sur les 6 premiers mois de l'année pour un chiffre d'affaires de 2 125 k€. Cette performance est principalement tirée par la poursuite de la reprise des déploiements chez les Grands Comptes qui a suivi la normalisation progressive du contexte sanitaire. De plus, le positionnement sur le marché dynamique du monitoring de la qualité de l'air intérieur a enregistré ses premières commandes importantes, notamment pour le secteur public.

Conformément à la volonté claire d'Adeunis de ne plus accepter de commandes peu ou pas profitables et de favoriser commercialement la gamme de solutions « catalog range » à forte valeur ajoutée, les solutions « customized products » se sont contractées de 35% à 141 k€. L'activité non stratégique Modules M2M, qui ne nécessite pas d'investissement technologique ou commercial particulier, s'est établie à 318 k€.

Durant ce semestre, la marge brute d'Adeunis a atteint un niveau de 49% contre 57% lors du premier semestre de l'exercice précédent hors impact des dépréciations de stocks obsolètes intervenus lors de l'exercice précédent. Les gains de marges des exercices précédents, issus de choix stratégiques forts sur les segments IIoT « catalog range » et « customized product », ont permis d'absorber en partie les surcoûts ponctuels d'approvisionnements sur les marchés internationaux et l'inflation marquée du prix des matières premières et des composants, qui ont pesé pour 8 points de marge brute. Un retour à des conditions de marché cohérentes permettra de profiter à nouveau du plein effet des mesures d'amélioration des marges.

Poursuite de la croissance de la rentabilité : hausse de +0,3 M€ de l'EBE ajusté

Comme annoncé, l'EBE ajusté poursuit son amélioration semestre après semestre. Il ressort ainsi en nette hausse et très proche de l'équilibre à -97 k€, grâce notamment à la poursuite des effets positifs de la relocalisation d'une grande partie de la production en France.

En détail, Adeunis a maintenu un strict contrôle de ses charges. La Société a conservé un niveau de charges de personnel équivalent au premier semestre 2020/2021 alors que son activité a fortement crû sur la période. En parallèle, les charges externes hors sous-traitance ont diminué de 18% sous l'effet d'une meilleure gestion interne de la structure opérationnelle, caractérisée par la diminution de moitié des honoraires.

Après prise en compte de ces charges, de la dotation aux amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ajusté atteint -233 k€, en amélioration de +383 k€ en un an. Hors ajustement le résultat d'exploitation s'établit à -513 k€.

Le résultat net s'élève à -290 k€, comprenant un résultat financier négligeable et un produit d'impôt lié au CIR, contre -630 k€ un an plus tôt.

Situation financière saine pour soutenir la dynamique de croissance

ACTIF 03/21 09/21 PASSIF 03/21 09/21 Actif immobilisé 1 008 1 124 Capitaux propres 3 562 3 273 Actif circulant [5] 3 674 3 456 Provisions et impôts différés 44 44 Dont stocks 1 199 1 204 Dettes 3 505 3 131 Dont créances clients 1 241 1 055 Dont dettes financières 1 027 1 005 Disponibilités 2 429 1 846 Dont dettes d'exploitation 2 448 2 094 Total Actif 7 111 6 426 Total Passif 7 111 6 426

Au 30 septembre 2021, Adeunis présente des capitaux propres de 3 273 k€. La trésorerie nette ressort à 839 k€, avec une trésorerie disponible de 1 846 k€ pour un endettement financier de 1 005 k€ composé d'un prêt long terme garanti par l'État de 825 k€ et d'un prêt innovation Bpifrance de 180 k€ à 0% d'intérêts.

Sur le semestre, la variation de la trésorerie est ressortie à hauteur de -460 k€, liée principalement à l'augmentation ponctuelle du prix d'achat de composants essentiels et à la saisonnalité du BFR.

Cette situation financière saine, caractérisée par sa trésorerie nette positive et des dettes long terme, permet de soutenir la dynamique de croissance d'Adeunis et son ambition de rentabilité.

Ambition renouvelée d'un EBE ajusté annuel positif

La forte croissance du chiffre d'affaires sur le semestre et un EBE ajusté semestriel en nette croissance par rapport au premier semestre 2020/2021, démontrent la capacité à tendre vers un EBE annuel positif qui reste, à ce jour, l'objectif de la Société.

Comme précédemment annoncées, les tensions sur les marchés internationaux des composants de nombreux secteurs technologiques, dont l'IoT, devraient continuer d'avoir un impact sur la disponibilité des produits Adeunis, ainsi que sur les marges, du fait d'une inflation marquée des prix chez les fournisseurs. Ces tensions pourraient conduire à des décalages de livraisons de certains projets vers le premier semestre de l'exercice 2022/2023.

Dans ce contexte, la situation financière saine, les gains de marges obtenus au cours des derniers semestres et la nouvelle organisation prévisionnelle autour des achats seront sans nul doute des atouts essentiels pour faire face à cette situation mondialisée.

Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT. Pour cela, la Société poursuivra sa stratégie commerciale basée sur :

Des produits et services IIoT « catalog », possédant une prédictibilité plus forte que les produits personnalisés « customized », ainsi que des marges plus élevées ;

Le développement d'une gamme de produits 5G et des services associés, pour lequel Adeunis a reçu un financement de 600 k€ de la part de Bpifrance, dans le cadre du plan France Relance. Il servira à adresser ce nouveau marché pour permettre la massification de l'IoT sur la verticale du bâtiment ;

L'amélioration continue de la gamme de produits et le développement de nouveaux services avec des offres applicatives concernant la Qualité de l'Air Intérieur notamment, pour tendre vers une solution globale agnostique dans le modèle « Device As A Service », avec un focus sur les Grands Comptes ainsi que sur l'expansion internationale au travers d'un réseau de distributeurs spécialisés ;

Une approche globale de la gestion du bâtiment, de l'industrie et des villes permettant notamment de répondre à la crise sanitaire actuelle, grâce à la captation de données critiques et au pilotage des installations à distance ;

L'apport de l'intelligence artificielle, du Edge Computing pour accroitre la pertinence et la précision des solutions, améliorant la réactivité des installations tout en réduisant leurs coûts de maintenance.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires annuel le 9 juin 2022 après Bourse.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

[1] Dont CIR et hors éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes qui sont nuls sur la période.

[2] Hors impact des éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes : au premier semestre de l'exercice 2020/ 2021, la Société avait procédé à des dépréciations exceptionnelles de stocks obsolètes pour -486 k€. Ce montant est nul sur le premier semestre 2021/2022

[3] Excédent Brut d'Exploitation ajusté : résultat d'exploitation avant dotations aux amortissements et provisions et avant reprises sur amortissements et provisions - éléments exceptionnels liés aux dépréciations de stocks obsolètes + CIR

[4] Résultat d'exploitation ajusté : Excédent Brut d'Exploitation ajusté - dotations aux amortissements et provisions

[5] Hors disponibilités

