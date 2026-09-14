ADEUNIS : Mise à disposition de la Lettre aux Actionnaires d'Adeunis dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat simplifiée initiée par la société Webdyn

Crolles, 14 septembre 2026

Adeunis , l'expert des solutions IoT pour la gestion du bâtiment (Smart Building), annonce la publication de sa Lettre aux actionnaires dans le cadre de l'Offre Publique d'Achat simplifiée initiée par la société Webdyn, ouverte du 15 septembre 2026 au 28 septembre 2026 inclus.

Le lettre est consultable ici .

À propos d'Adeunis

Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

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