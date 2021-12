ADEUNIS : La Station de la Clusaz optimise la gestion de ses installations grâce aux solutions IoT de Kerlink et Adeunis

²

Crolles, le 9 décembre 2021

La Station de la Clusaz optimise la gestion de ses installations grâce aux solutions IoT de Kerlink et Adeunis

Kerlink et Adeunis sont deux acteurs reconnus pour leur succès dans la fourniture de solutions IoT (Internet des Objets). Dans le cadre de ce projet à la Clusaz, leurs solutions s'intègrent dans une logique de digitalisation des activités afin de permettre une meilleure efficacité énergétique et une optimisation des opérations de secours et de maintenance. En combinant leurs offres et leurs expertises, ils souhaitent ainsi proposer à leurs clients des solutions complètes, performantes et simples à mettre en place.

La station de la Clusaz dans les Alpes fait partie des stations qui ont pris le tournant de l'IoT en mettant en œuvre un réseau LoRaWAN sur son domaine skiable grâce à une Wirnet™ Station de Kerlink, station outdoor robuste, performante et très fiable pour les réseaux IoT publics et privés. Différents tests terrain ont été réalisés depuis le printemps 2020 avec les capteurs IoT d'adeunis (Motion, Dry Contacts, Temp et Current Sensor) déployés dans la station et reliés au réseau LoRaWAN implanté par API-K, une société française spécialisée dans les solutions LoRa™ en environnement montagnard.

Le réseau permet aux gestionnaires de la station de mieux superviser certaines installations, comme les remontées mécaniques et les systèmes de réfrigération dans les restaurants d'altitude pendant la basse saison, mais permet également de superviser l'occupation des cabines de téléphérique afin d'optimiser les plans d'intervention d'urgence.

« Lorsqu'une ligne de télécabines tombe en panne, il est très compliqué de savoir quelles cabines sont occupées ou non. Cela étant d'autant plus difficile en cas de mauvais temps, lorsque la visibilité est réduite. Avec notre capteur IoT de détection de présence « Motion », implanté dans l'habitacle, les secours pourront cibler immédiatement les cabines où intervenir. » explique Frank Fischer, CEO d'Adeunis.

En plus d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la solution déployée permet de renforcer la réactivité du personnel de la station aux besoins des visiteurs et d'assurer une expérience-client sûre et agréable.

Le réseau rend également possible l'atteinte des objectifs en matière de réduction des coûts de maintenance et de respect des règles de santé et de sécurité.

"Les WirnetTM Station de Kerlink, ainsi que leurs successeurs, les Wirnet™ iStation, faciles à déployer et à opérer, permettent la construction de réseaux IoT performants et robustes dans une grande diversité d'environnements : certains déploiements ont eu lieu notamment dans un désert au Moyen-Orient, sous un climat de mousson en Inde et même sur le flanc de l'Etna, le volcan le plus actif d'Europe", déclare Stéphane Dejean, CMO de Kerlink. "À La Clusaz, nos équipements permettront à une station de montagne d'accroître son efficacité et garantir sécurité aux visiteurs quelles que soient les conditions météorologiques".

LoRa Alliance® et LoRaWAN® sont des marques utilisées sous licence de LoRa Alliance®.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relations Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

À propos de Kerlink

Le Groupe Kerlink est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de connectivité pour la conception, le déploiement et l'exploitation de réseaux publics et privés dédiés à l'Internet des Objets (IdO). Sa gamme complète de solutions offre des équipements réseau de qualité industrielle, un coeur de réseau performant, des logiciels d'exploitation et d'administration du réseau, des applications à valeur ajoutée et des services professionnels spécialisés, renforcés par de solides capacités de R&D. Kerlink se spécialise dans l'accès à une connectivité IoT intelligente et évolutive pour trois grands domaines principaux: Villes intelligentes et Qualité de Vie - opérations urbaines, distribution et comptage énergétique, commerces et lieux publics, infrastructures et pôles d'échanges, qualité de vie et santé -, Bâtiment Intelligent et Industrie - bâtiment et immobilier, industrie et fabrication, surveillance et suivi des actifs - et Agriculture Intelligente et Environnement - agriculture de précision, surveillance du bétail et élevage, environnement et climat, protection de la faune et de la flore -. Plus de 140 000 installations Kerlink ont été déployées chez plus de 350 clients dans 70 pays. Basée en France, avec des filiales aux Etats-Unis, à Singapour, en Inde et au Japon, Kerlink est membre fondateur et membre du conseil d'administration de l'Alliance LoRa® et de l'Alliance uCIFI™. Elle est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALKLK.

Plus d'informations sur www.kerlink.com

