ADEUNIS : Exposition universelle Dubaï 2020 : Adeunis, vitrine du savoir-faire français, présentera ses solutions et ses technologies de pointe en faveur des bâtiments connectés et des villes durables sur le pavillon France

Crolles, le 28 octobre 2021

Exposition universelle Dubaï 2020 :

Adeunis, vitrine du savoir-faire français, présentera ses solutions et ses technologies de pointe en faveur des bâtiments connectés et des villes durables sur le pavillon France

Adeunis a l'immense honneur de représenter la France à l'Exposition universelle de Dubaï, aux côtés de la French Fab et de Business France, durant la quinzaine « Penser les villes intelligentes et les territoires durables de demain ». Elle rejoint un écosystème innovant afin de penser ensemble les villes de demain et de contribuer à faire rayonner l'excellence française.

D'ici 2030, la planète comptera 43 villes géantes de plus de 10 millions d'habitants et 68% de la population mondiale vivra en zone urbaine d'ici 2050. Repenser la ville pour faire face à cette urbanisation croissante est un défi majeur : surpopulation, changement climatique, qualité de l'environnement, accès à l'énergie... Les enjeux sont nombreux.

« Connecter les esprits, construire le futur »

L'Exposition universelle de Dubaï se tient du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis (EAU) autour du thème « Connecter les esprits, construire le futur » et 3 sous-thèmes : durabilité, opportunité et mobilité.

Une édition unique puisque jamais autant de pays n'auront été réunis pour tenter de répondre aux grands enjeux de notre siècle et pour trouver ensemble des solutions à des problèmes mondiaux. Pendant six mois, tous les pays du monde seront rassemblés pour réfléchir, collaborer, et présenter des solutions concrètes et durables afin de construire ensemble le monde post-crise.

Cette Exposition universelle est l'occasion de nous demander collectivement quel avenir nous attendons, quelle solidarité nous voulons, quelles technologies et quelles ressources nous mobilisons, mais surtout quels changements concrets nous sommes prêts à mettre en œuvre. Énergie, environnement, mobilité, santé, bien-être au travail, développement d'infrastructures durables, éducation adaptée au numérique et égalité femmes-hommes sont autant de défis qu'aborderont les participants à l'Exposition universelle de Dubaï.

Le Pavillon France à l'Exposition universelle sera une vitrine inoubliable pour témoigner de l'excellence et du savoir-faire français.

Adeunis, partenaire du Pavillon France

« Adeunis est fier d'exposer son savoir-faire sur le Pavillon France afin de contribuer à développer des solutions pour réduire la consommation d'énergie et l'empreinte carbone, et améliorer la qualité de l'air intérieur pour le confort des usagers. C'est un privilège que de participer au rayonnement de l'écosystème innovant français en présentant nos solutions. » indique Frank FISCHER, PDG d'Adeunis.

Adeunis sera présent sur une capsule vidéo qui sera diffusée sur le site Internet du Pavillon France, dans le dossier de presse et sur le grand écran de l'espace BtoB du pavillon du 29 octobre au 11 novembre 2021.

Le Pavillon France a pour ambition de témoigner de l'engagement de la France dans la construction de demain pour une société durable au travers d'initiatives et d'actions politiques, économiques, culturelles et sociales. Et ainsi défendre une vision nouvelle d'un progrès responsable.

Au service des entreprises françaises et de tous ceux qui innovent, le Pavillon France constituera un outil concret et une plateforme pour accélérer le développement international de l'offre française, en particulier en Asie et au Moyen-Orient.

Les acteurs de la French Fab

Initiée en 2017 et collectivement portée par l'Alliance Industrie du Futur, Bpifrance, Business France, France Industrie, la DGE et les Régions de France, les acteurs de la French Fab, engagés dans une démarche de performance écologique et soucieux du bien commun, œuvrent au renouveau du tissu industriel, à la redynamisation des territoires, à l'attractivité des métiers industriels et à la valorisation de l'excellence industrielle française, en France et à travers le monde.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

