ADEUNIS : Chiffre d'affaires du premier semestre 2021/2022 en nette croissance de +27% à 2,6 M EUR , porté par les solutions IIoT à forte valeur ajoutée

Crolles, le 16 décembre 2021

Chiffre d'affaires du premier semestre 2021/2022 en nette croissance de +27% à 2,6 M€, porté par les solutions IIoT à forte valeur ajoutée

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels) , présente son chiffre d'affaires semestriel non audité pour l'exercice 2021/2022 (période du 1 er avril au 30 septembre 2021).

Fidèle à sa stratégie de croissance des activités IIoT qui privilégie la rentabilité des opérations, Adeunis a accéléré le déploiement de solutions standardisées au cours de ce premier semestre de l'exercice. Cette performance est le fruit d'un travail ambitieux, mené depuis plus de deux ans par la Société, qui vise à concentrer ses efforts commerciaux sur la vente de solutions catalogues à fortes marges.

Ce premier semestre a ainsi connu une forte croissance du chiffre d'affaires (+27%), dans la continuité du second semestre de l'exercice précédent (+8%), malgré un contexte sanitaire qui demeure instable. L'EBE ajusté semestriel devrait ainsi ressortir en hausse significative par rapport au premier semestre de l'exercice précédent, bien orienté par le bon niveau de marge brute et le nouveau mix produit, démontrant la capacité à tendre vers un EBE annuel positif qui reste, à ce jour, l'objectif de la société.

(en milliers d'euros) S1

2020/2021 S1

2021/2022 Variation IIoT «catalog range» 1 250 2 125 +70,0% IIoT «customized product» 218 141 -35,3% Modules M2M 565 318 -43,7% Chiffre d'affaires total 2 033 2 584 +27,1%

Le chiffre d'affaires semestriel 2021/2022 ressort donc en croissance de +27,1% pour atteindre 2584 k€ contre 2 033 k€ un an plus tôt. Par activité, le chiffre d'affaires des solutions «catalog range» a accéléré sa dynamique de croissance, enclenchée au second semestre de l'exercice précédent, qui atteint +70% sur les 6 premiers mois de l'année pour un chiffre d'affaires de 2125k€. Cette performance est principalement tirée par la poursuite de la reprise des déploiements chez les Grands Comptes qui a suivi la normalisation progressive du contexte sanitaire. De plus, la nouvelle offre de solutions pour le monitoring de la qualité de l'air intérieur a enregistré ses premières commandes importantes.

Les solutions «customized products» se sont contractées de 35% à 141 k€, conformément à la volonté claire d'Adeunis de ne plus accepter de commandes peu ou pas profitables et de favoriser commercialement la gamme de solutions «catalog» à forte valeur ajoutée.

L'activité non stratégique Modules M2M, qui ne nécessite pas d'investissement technologique ou commercial particulier, s'élève à 318 k€. Tout comme les deux segments IIoT, cette activité aurait pu atteindre un niveau de chiffre d'affaires plus élevé sans les tensions actuelles sur les approvisionnements en composants électroniques.

Perspectives de croissance de l'EBE ajusté semestriel et ambitions annuelles renouvelées

La forte croissance du chiffre d'affaires sur le semestre, associée au travail de fond sur l'organisation industrielle et la poursuite d'un pilotage financier exigeant devrait permettre à Adeunis d' afficher un EBE ajusté semestriel en nette croissance par rapport au premier semestre 2020/2021, et proche de l'équilibre , démontrant la capacité à tendre vers un EBE annuel positif qui reste, à ce jour, l'objectif de la société.

Comme anticipé ( voir communiqué des résultats annuels ), les tensions sur les marchés internationaux des composants de nombreux secteurs technologiques, dont l'IoT, devraient continuer d'avoir un impact sur la disponibilité des produits Adeunis, ainsi que sur les marges, du fait d'une inflation marquée des prix chez les fournisseurs. Ces tensions pourraient conduire à des décalages de livraisons de certains projets vers le premier semestre de l'exercice 2022/2023.

Dans ce contexte, la situation financière saine, les gains de marges obtenus au cours des derniers semestres et la nouvelle organisation prévisionnelle autour des achats seront sans nul doute des atouts essentiels pour faire face à cette situation mondialisée.

Adeunis ambitionne plus que jamais de devenir un acteur de référence du marché de l'IIoT. Pour cela, la Société poursuivra sa stratégie commerciale basée sur :

Des produits et services IIoT « catalog », possédant une prédictibilité plus forte que les produits personnalisés « customized », ainsi que des marges plus élevées;

Le développement d'une gamme de produits 5G et des services associés, pour lequel Adeunis a reçu un financement de 600 k€ de la part de Bpifrance, dans le cadre du plan France Relance. Il servira à adresser ce nouveau marché pour permettre la massification de l'IoT sur la verticale du bâtiment;

L'amélioration continue de la gamme de produits et le développement de nouveaux services avec des offres applicatives concernant la Qualité de l'Air Intérieur notamment, pour tendre vers une solution globale agnostique dans le modèle « Device As A Service », avec un focus sur les Grands Comptes ainsi que sur l'expansion internationale au travers d'un réseau de distributeurs spécialisés ;

Une approche globale de la gestion du bâtiment, de l'industrie et des villes permettant notamment de répondre à la crise sanitaire actuelle, grâce à la captation de données critiques et au pilotage des installations à distance ;

L'apport de l'intelligence artificielle, du Edge Computing pour accroître la pertinence et la précision des solutions, améliorant la réactivité des installations tout en réduisant leurs coûts de maintenance.

Prochain rendez-vous: Résultats semestriels le 20 janvier 2022après Bourse.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2020/2021, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

