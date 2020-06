ADEUNIS : Chiffre d'affaires 2019/2020 de 6,1 millions d'euros sur le nouveau périmètre et amélioration attendue de la marge brute

Crolles, le 4 juin 2020

Chiffre d'affaires 2019/2020 de 6,1 millions d'euros sur le nouveau périmètre et amélioration attendue de la marge brute

Focus de l'activité commerciale sur les nouvelles offres IoT à forte valeur ajoutée ;

Impact maîtrisé de la crise sanitaire en fin d'exercice ;

Relocalisation en France d'une partie de la production et impact visible sur la rentabilité dès cet exercice ;

Obtention d'un prêt garanti par l'État (PGE) de 0,8 million d'euros ;

Visibilité financière confortable pour l'exercice 2020/2021.

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Internet des Objets Industriels), présente son chiffre d'affaires non audité pour l'exercice 2019/2020 (période du 1er avril 2019 au 30 mars 2020).

(en milliers d'euros) 2018/2019 2019/2020 Croissance IIoT « catalog range » 2 523 3 504 +39% IIoT « customized product » 2 882 1 344 -53% Modules M2M 1 141 1 279 +12% Chiffre d'affaires du nouveau périmètre du Groupe 6 546 6 127 -6% Activité cédée : Vokkero® 5 396 2 751 -49% Chiffre d'affaires Groupe 11 942 8 878 -26%

Frank Fischer, Président-Directeur Général d'Adeunis, déclare : « Les mesures prises durant la crise ont permis de maintenir une structure opérationnelle stable pour finaliser dans les meilleures conditions notre exercice 2019/2020. Au cours des derniers mois, nous avons entamé la transition d'une organisation basée sur la croissance des activités vers un modèle privilégiant la rentabilité du Groupe. Ainsi, nous concentrons aujourd'hui nos efforts sur la vente de solutions standardisées à fortes marges, issues de circuits courts. Cette démarche a été renforcée durant la période d'instabilité actuelle, qui devrait s'étendre sur les prochains mois et entraîner de l'incertitude chez certains donneurs d'ordre. Les premiers effets de cette transformation opérationnelle seront visibles sur les résultats à fin mars avec une croissance attendue de la marge brute qui devrait se poursuivre sur l'exercice 2020/2021, tout en s'appuyant sur un volume d'affaires qui restera confortable. Aujourd'hui, l'amélioration de notre trésorerie et les optimisations stratégiques récentes nous permettent d'avoir une visibilité financière confortable sur l'exercice en cours. »

Une crise sanitaire bien gérée opérationnellement malgré un impact sur l'activité en fin d'exercice

Dès les annonces gouvernementales concrètes, le Groupe a déployé un plan de continuité d'activité visant à permettre la poursuite de ses opérations durant la crise sanitaire. Malgré le confinement généralisé, Adeunis a pu maintenir ses process opérationnels et honorer l'intégralité de ses commandes. Cependant, cette crise a contraint certains clients à décaler une partie de leurs commandes, notamment en raison de contraintes logistiques.

Ainsi, le chiffre d'affaires du nouveau périmètre (hors activités cédées) ressort à 6 127 k€ pour l'exercice 2019/2020, en baisse contenue de 6%.

Néanmoins, les activités « catalog range » autour des nouvelles solutions standardisées à marges élevées ressortent en forte croissance de +39% à 3 504 k€. Le développement commercial de ces solutions est au cœur de la stratégie de la nouvelle Direction pour accroître la rentabilité d'Adeunis. Dans la continuité de cette stratégie, les solutions à faibles marges « customized product » ressortent en baisse de 53% à 1 344 k€. L'activité de modules M2M enregistre une progression de 12% sur l'exercice, à 1 279 k€.

Après ajout du chiffre d'affaire résiduel de Vokkero® consolidé durant les 7 premiers mois de l'exercice, jusqu'à sa cession le 31 octobre 2019, le chiffre d'affaires du Groupe ressort à 8 878 k€ pour l'exercice 2019/2020.

Poursuite du processus de relocalisation et premiers effets positifs sur la rentabilité économique visibles sur l'exercice

Dans ce contexte de crise sanitaire et de transition du modèle vers une structure privilégiant la rentabilité, le Groupe a poursuivi la relocalisation d'une partie de sa chaîne de production, entamée lors de prise de fonction de la nouvelle Direction au second semestre 2019. Ce processus est issu de plus d'un an de réflexion à la fois stratégique, sociétale et économique.

En effet dans une perspective stratégique, il est apparu que le retour en France d'une partie de la production était nécessaire pour améliorer la résilience du Groupe et réduire les risques associés à la sous-traitance internationale, notamment ceux liés à la logistique (délais, transport, ...), à la qualité ou à l'exposition aux divers chocs que peut subir la zone économique de délocalisation.

En parallèle, la Direction souhaitait participer à la restructuration de l'écosystème industriel français et s'inscrire dans un cycle vertueux de circuits courts. L'essentiel des clients d'Adeunis étant en Europe, cette relocalisation permet également de réduire l'impact carbone de sa production tout en renouant un lien de proximité et de transparence avec les fournisseurs.

Ainsi, dès décembre 2019, une partie de la chaîne de production des capteurs et solutions IoT, précédemment exploitée par des EMS en Asie du sud-est, a été relocalisée en France. L'effet positif sur la marge brute a été immédiat et devrait être visible dans les résultats 2019/2020. La fluidification des flux logistiques et une meilleure coordination de la production avec une industrie française à nouveau compétitive, ont entrainé un renforcement des marges du Groupe dont les effets devraient se poursuivre sur l'exercice 2020/2021.

Ce rapprochement géographique de la chaîne de production, qui devrait se finaliser durant l'été 2020, a tenu un rôle majeur dans l'approvisionnement de produits IoT entre janvier et mars 2020, alors que la crise du coronavirus avait fortement dégradé les conditions du commerce international et la production industrielle en Asie du sud-est. De plus, il est dorénavant plus aisé de développer des projets communs d'optimisation des process entre le Groupe et ses fournisseurs.

Signature d'un financement complémentaire de 0,8 million d'euros

Dans ce contexte de crise sanitaire, le Groupe a sollicité et obtenu de ses partenaires bancaires : BNP Paribas, le CIC, la Banque Rhône-Alpes et la BPI - un prêt garanti par l'État (PGE) d'un montant de 0,8 million d'euros.

Fort d'un désendettement intégral en 2019, annulant une charge d'intérêt auparavant conséquente, de diverses mesures d'optimisation liées à la situation économique actuelle et d'une trésorerie renforcée par la croissance récente de sa rentabilité, le Groupe estime disposer d'une visibilité financière confortable sur l'exercice 2020/2021.

Dans ce contexte, Adeunis poursuit sereinement le processus initié, dans le cadre d'un mandat accordé à une banque d'affaires, en vue d'un potentiel rapprochement avec un industriel qui pourrait aboutir à un changement de contrôle.

Prochain rendez-vous : Résultats annuels le 7 juillet 2020 après Bourse

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 33 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros.

