ADEUNIS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Crolles, le 7 janvier 2021

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

CONTRACTÉ AVEC CIC

Adeunis, l'expert des solutions IIoT[1] publie le bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020.

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADEUNIS au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

o 4 908 titres

o 41 162,92 €



Au cours du 2ème semestre 2020, il a été négocié un total de :

o 183 069 titres à l'achat pour un montant de 519 004,90 €

o 183 114 titres à la vente pour un montant de 523 137,92 €



Sur cette même période, ont été exécutés :

o 1 610 transactions à l'achat

o 1 691 transactions à la vente



Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

o 10 207 titres

o 15 359,96 €



Depuis le communiqué du dernier bilan semestriel du 30 juin 2020, le montant du contrat a été augmenté de 20 000 € en date du 2 octobre 2020.

Prochain rendez-vous : résultats semestriels 2020/2021 - 14 janvier 2021

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

Plus d'informations sur www.adeunis-bourse.com

Adeunis ACTUS finance & communication Frank FISCHER

Président Directeur Général Serena BONI

Relation Presse Grégoire SAINT-MARC

Relations Investisseurs +33 4 76 92 01 62

invest@adeunis.com +33 4 72 18 04 92

sboni@actus.fr +33 1 53 67 36 94

adeunis@actus.fr

[1] Internet des Objets Industriels