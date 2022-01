ADEUNIS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Crolles, le 11 janvier 2022

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

CONTRACTÉ AVEC CIC

Au titre du contrat de liquidité confié par la société ADEUNIS au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

13 288 titres

26 195,48 €

Au cours du 2ème semestre 2021, il a été négocié un total de :

155 948 titres à l'achat pour un montant de 446 019,24 €

155 804 titres à la vente pour un montant de 450 448,77 €

Sur cette même période, ont été exécutés :

1 703 transactions à l'achat

1 888 transactions à la vente

Il est rappelé que lors de la signature du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

10 207 titres

15 359,96 €

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels. Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building), des process et services industriels (Smart Industry), au développement de l'attractivité des villes (Smart City).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée vers leur application.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis près de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 32 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2019/2020, cette activité, qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance, a réalisé un chiffre d'affaires de 6,1 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

2EME SEMESTRE 2021 Achats Ventes Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 703 155 948 446 019,24 1 888 155 804 450 448,77 01/07/2021 1 1 2,54 1 1 2,54 02/07/2021 2 237 599,61 3 191 486,11 05/07/2021 4 401 1 008,89 1 1 2,53 06/07/2021 47 2101 6 509,92 96 6686 19 393,49 07/07/2021 56 5846 16 701,90 31 2407 6 739,99 08/07/2021 11 931 2 502,40 5 211 568,30 09/07/2021 4 271 719,37 4 363 974,18 12/07/2021 4 483 1 265,63 5 445 1 174,59 13/07/2021 19 2029 5 507,97 14 1408 3 900,15 14/07/2021 1 1 2,63 1 1 2,63 15/07/2021 12 1181 3 038,65 3 599 1 563,38 16/07/2021 1 1 2,53 6 761 1 986,31 19/07/2021 3 149 376,98 3 649 1 694,38 20/07/2021 2 171 444,64 1 1 2,64 21/07/2021 2 2 5,24 8 844 2 270,66 22/07/2021 19 2073 5 459,13 18 1859 4 915,82 23/07/2021 4 337 908,32 2 89 242,07 26/07/2021 9 532 1 450,90 8 1116 3 054,96 27/07/2021 9 779 2 099,03 2 19 51,51 28/07/2021 3 310 823,11 2 11 29,47 29/07/2021 4 300 787,46 3 177 467,69 30/07/2021 9 846 2 179,63 1 1 2,65 02/08/2021 5 354 892,08 9 165 419,22 03/08/2021 1 1 2,54 8 451 1 156,90 04/08/2021 5 278 713,29 2 21 54,39 05/08/2021 6 471 1 193,17 4 281 718,07 06/08/2021 7 700 1 794,39 11 720 1 860,37 09/08/2021 1 1 2,54 1 1 2,54 10/08/2021 1 1 2,54 3 152 389,10 11/08/2021 1 1 2,55 4 56 144,39 12/08/2021 10 1325 3 321,42 3 69 178,00 13/08/2021 1 1 2,56 1 1 2,56 16/08/2021 1 1 2,56 1 1 2,56 17/08/2021 5 533 1 335,56 6 1574 4 061,02 18/08/2021 1 1 2,51 1 1 2,51 19/08/2021 1 1 2,56 3 211 538,06 20/08/2021 1 1 2,54 1 1 2,54 23/08/2021 1 1 2,52 2 291 742,02 24/08/2021 1 1 2,54 2 6 15,34 25/08/2021 12 1446 3 597,93 4 274 678,44 26/08/2021 2 2 4,97 3 145 361,05 27/08/2021 2 131 328,79 5 453 1 138,08 30/08/2021 5 383 951,41 1 1 2,50 31/08/2021 3 101 250,49 2 153 382,49 01/09/2021 1 1 2,49 1 1 2,49 02/09/2021 26 2244 5 912,95 42 3584 9 436,08 03/09/2021 24 3754 10 411,66 45 6676 18 774,54 06/09/2021 45 3488 10 265,11 53 3643 10 842,57 07/09/2021 10 1111 3 199,92 24 1578 4 591,12 08/09/2021 11 1224 3 466,29 10 672 1 904,69 09/09/2021 44 3276 10 072,35 59 4849 14 900,49 10/09/2021 53 4780 15 468,15 72 5992 19 407,27 13/09/2021 17 1304 3 992,25 14 919 2 826,67 14/09/2021 15 706 2 094,85 10 490 1 465,14 15/09/2021 7 547 1 673,63 19 1263 3 900,07 16/09/2021 11 640 1 953,86 1 1 3,14 17/09/2021 25 1606 4 806,12 14 795 2 370,44 20/09/2021 30 2501 7 598,85 38 2959 9 107,81 21/09/2021 6 372 1 150,64 13 1020 3 201,61 22/09/2021 2 14 44,41 7 602 1 936,85 23/09/2021 11 938 3 005,16 17 1130 3 650,04 24/09/2021 9 586 1 880,88 3 88 280,79 27/09/2021 5 194 612,02 4 151 479,14 28/09/2021 20 1861 5 709,44 20 1251 3 835,10 29/09/2021 38 3568 11 597,73 63 5928 19 347,97 30/09/2021 29 2119 6 932,42 13 1018 3 344,92 01/10/2021 30 2730 9 223,93 46 4101 13 872,45 04/10/2021 12 999 3 353,57 16 937 3 164,59 05/10/2021 25 1816 6 039,32 24 1246 4 173,07 06/10/2021 11 997 3 212,06 10 509 1 637,30 07/10/2021 3 243 770,72 8 335 1 075,56 08/10/2021 10 689 2 227,88 22 1427 4 700,08 11/10/2021 6 457 1 511,83 1 1 3,31 12/10/2021 9 582 1 895,99 7 334 1 095,11 13/10/2021 9 669 2 179,58 9 449 1 467,56 14/10/2021 8 506 1 664,15 13 618 2 039,87 15/10/2021 11 847 2 769,24 11 552 1 817,60 18/10/2021 21 1646 5 269,62 18 1197 3 841,27 19/10/2021 9 692 2 188,93 12 586 1 864,95 20/10/2021 16 1455 4 545,10 18 1168 3 669,83 21/10/2021 44 3274 10 155,45 41 2460 7 663,79 22/10/2021 15 1088 3 353,17 24 1585 4 931,59 25/10/2021 22 1511 4 617,38 21 938 2 888,54 26/10/2021 15 1271 3 841,11 23 1612 4 928,50 27/10/2021 15 923 2 829,88 10 562 1 735,33 28/10/2021 39 3642 10 606,29 11 442 1 330,71 29/10/2021 2 14 41,24 13 2450 7 236,12 01/11/2021 4 307 898,71 7 373 1 108,58 02/11/2021 6 577 1 690,38 1 1 2,99 03/11/2021 48 6498 17 662,48 46 5128 13 934,75 04/11/2021 11 1534 4 206,59 18 1640 4 539,27 05/11/2021 6 529 1 458,37 5 532 1 475,53 08/11/2021 6 682 1 889,33 6 309 863,13 09/11/2021 9 807 2 221,24 9 394 1 092,65 10/11/2021 17 1974 5 378,63 22 2569 7 096,36 11/11/2021 8 721 2 030,85 9 735 2 099,59 12/11/2021 9 572 1 608,73 9 558 1 580,67 15/11/2021 12 1187 3 274,58 8 454 1 250,76 16/11/2021 12 1159 3 167,44 16 1261 3 473,26 17/11/2021 8 469 1 283,77 8 421 1 161,95 18/11/2021 29 2932 8 289,10 26 3073 8 778,88 19/11/2021 8 603 1 653,78 14 1016 2 810,39 22/11/2021 14 1143 3 132,25 7 654 1 810,02 23/11/2021 30 3697 10 275,73 43 4594 12 863,68 24/11/2021 19 2260 6 223,50 18 1817 5 048,68 25/11/2021 6 515 1 450,51 13 1214 3 470,70 26/11/2021 23 2498 6 927,86 26 2389 6 744,55 29/11/2021 57 6431 17 707,24 73 6843 19 033,05 30/11/2021 6 468 1 254,24 6 460 1 255,87 01/12/2021 20 2422 6 620,60 19 1836 5 032,99 02/12/2021 16 1785 4 861,65 14 1189 3 278,44 03/12/2021 9 825 2 239,12 9 591 1 622,29 06/12/2021 9 998 2 673,55 15 1282 3 465,46 07/12/2021 16 1536 4 097,24 13 1215 3 253,59 08/12/2021 10 610 1 616,52 8 825 2 219,96 09/12/2021 8 887 2 433,46 24 2011 5 535,11 10/12/2021 9 770 2 165,74 23 1743 4 925,25 13/12/2021 31 3845 10 351,21 26 2762 7 452,58 14/12/2021 28 2697 6 990,66 23 2056 5 353,26 15/12/2021 11 1439 3 702,23 8 709 1 832,97 16/12/2021 21 2676 7 086,92 29 3534 9 383,12 17/12/2021 11 1269 3 272,89 9 717 1 855,86 20/12/2021 7 627 1 601,09 1 1 2,58 21/12/2021 4 173 436,16 9 234 595,22 22/12/2021 9 1216 3 102,99 13 1256 3 229,78 23/12/2021 11 1163 2 972,72 11 1157 2 995,73 24/12/2021 1 1 2,56 4 517 1 334,32 27/12/2021 15 2000 5 139,50 4 370 968,62 28/12/2021 9 995 2 582,12 21 3132 8 215,23 29/12/2021 8 863 2 254,64 9 473 1 252,90 30/12/2021 9 735 1 915,50 4 222 583,16 31/12/2021 13 1251 3 259,30 7 550 1 440,77

