ADEUNIS : Adeunis innove avec KARE+, son application pour la configuration et mise à jour simultanée des flottes de capteurs

Crolles, le 7 novembre 2019

Adeunis innove avec KARE+, son application pour la configuration et mise à jour simultanée des flottes de capteurs

Adeunis, l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet Of Things), annonce le développement d'une toute nouvelle offre dédiée à la mise à jour et la configuration à distance de ses capteurs IoT. Ce service s'inscrit dans la volonté d'adeunis d'accompagner ses clients tout au long de leur projet IoT, grâce à sa gamme de services associés.

Assurer le maintien en condition opérationnelle des capteurs

Il y a aujourd'hui plus d'appareils connectés que d'humains sur Terre et les années à venir devraient les voir se démultiplier. Dans une volonté constante d'innovation et d'accompagnement de ses clients, il est apparu essentiel aux équipes d'adeunis de leur permettre d'assurer l'efficacité de leurs capteurs dans la durée.

Dans cette logique adeunis a lancé une nouvelle application (Android et Windows) pour configurer et mettre à jour des flottes de capteurs IoT, sans contact et simultanément. Cette solution de type FOTA (Firmware Over The Air), vient compléter l'offre de maintien en condition opérationnelle des capteurs déjà existante, qui au travers de plusieurs prestations (Configurator, Kare, Codec), garantit les performances et le fonctionnement des capteurs.

Intervenir au long de la vie des capteurs

Rapide et simple d'utilisation, l'application s'utilise à proximité des capteurs nécessitant une action, dans un rayon pouvant aller jusqu'à 30m en indoor et 1500m en champs libre. Jusqu'à 150 capteurs de même type peuvent ainsi être modifiés en même temps.

Ce service s'utilise lors de 3 étapes de la vie du capteur :

Lors de la réception des capteurs ;

Lors de l'installation des capteurs sur leur site ;

Lors de la maintenance des capteurs dans le temps.



Gagner du temps en intervenant sur des lots de capteurs

Grâce à ce service l'utilisateur gagne un temps précieux, plus besoin d'effectuer une à une, sur chaque capteur, les opérations de maintenance. Des dizaines de capteurs sont configurées ou mises à jour en même temps et rapidement. Plus besoin non plus d'accéder à l'emplacement des capteurs, ce qui constitue un avantage considérable quand on sait que bon nombre sont situés dans des zones difficiles d'accès (compteur d'eau, toit, vanne, locaux techniques...).

« Avec cette solution nous continuons dans notre volonté d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leur projet IoT, avec toujours plus de services et solutions innovantes. Grâce à cette application le parc de capteurs est fiabilisé, son évolutivité est assurée dans le temps et les coûts d'intervention sont considérablement réduits. » explique Frank Fischer, Président directeur général d'Adeunis.



À propos d'adeunis



Dans un monde connecté, adeunis conçoit, fabrique et commercialise des capteurs et des solutions sans fil au service de la performance opérationnelle des professionnels.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT dédiées aux secteurs d'activités du smart building, smart industry et smart city.



Notre mission : accompagner la difde leurs métiers à travers des solutions IoT industrielles, en garantissant la chaîne complète de l'information, des capteurs jusqu'au transfert de la donnée à leur application.



La promesse faite à nos clients : maîtriser la gestion et l'optimisation de leurs équipements et services grâce à nos solutions connectées.



