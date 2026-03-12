ADEUNIS : Adeunis entre sur le marché des gateways avec IRIS, sa passerelle LoRaWAN IP67

Crolles, 12 mars 2026

Adeunis, expert des solutions IoT LoRaWAN, annonce le lancement d'IRIS, sa passerelle (gateway) LoRaWAN IP67 conçue notamment pour les projets Smart Building (bureaux, retail, sites multi-bâtiments), où la mise en service, la robustesse d'installation et l'intégration dans l'existant sont déterminantes. Avec IRIS, Adeunis renforce son positionnement d'acteur capable d'accompagner les projets IoT de bout en bout, de l'analyse terrain à la transmission des données vers les plateformes IT ou cloud.

Dans les bâtiments, les cas d'usage IoT se multiplient (qualité d'air, comptage énergie/eau, occupation, détection de fuite, confort, maintenance). Sur le terrain, les projets doivent souvent composer avec des architectures LoRaWAN publiques ou privées, des plateformes de supervision hétérogènes, et des parcs de capteurs multi-fabricants. IRIS a été conçue pour s'intégrer à ces environnements, avec une approche pragmatique orientée déploiement.

Une passerelle au cœur de l'écosystème Adeunis

Déjà reconnu pour la qualité et la fiabilité de ses capteurs LoRaWAN, Adeunis complète aujourd'hui son offre avec IRIS, une passerelle développée avec les mêmes exigences de performance et de robustesse. L'expérience Adeunis sur le déploiement de flottes d'objets connectés a guidé le développement d'IRIS : une passerelle simple à configurer et compatible avec différents scénarios d'intégration.

L'objectif : permettre de bâtir plus rapidement une chaîne complète : capteurs LoRaWAN → passerelle → plateforme IoT (IT/cloud) ou serveur LoRaWAN local, selon le projet. La passerelle reste compatible avec d'autres capteurs et systèmes existants, tout en s'intégrant naturellement dans l'écosystème Adeunis (capteurs, outils de test radio, gestion de flotte).

Une passerelle conçue pour simplifier les architectures IoT

IRIS s'appuie sur une mise en service plug-and-play afin de faciliter la configuration et de réduire les écarts d'installation d'un site à l'autre.

Son boîtier IP67 la rend adaptée aux contraintes courantes en environnement bâtimentaire (locaux techniques, zones semi-extérieures, parkings, toitures, etc.).

IRIS embarque également un serveur LoRaWAN et des fonctions de décodage configurables, afin de faciliter l'intégration de capteurs LoRaWAN de différents fabricants et la mise en cohérence des données issues de parcs hétérogènes.

« Avec IRIS, nous proposons une passerelle adaptée aux réalités du Smart Building : des déploiements multi-sites, des contraintes d'installation très variées, des environnements où les capteurs sont souvent multi-marques, et la nécessité de choisir l'architecture réseau la plus pertinente projet par projet » , déclare Elsa Bernard-Moulin, chef de produit Adeunis.

IRIS en bref

IRIS est une solution de connectivité robuste, sécurisée et flexible, adaptée aux réseaux IoT publics comme privés.

Mise en service plug-and-play via interface web

Boîtier IP67 adapté aux environnements exigeants

Compatibilité LoRa Basics Station et UDP packet forwarder

Serveur LoRaWAN embarqué pour des architectures localisées/indépendantes selon les besoins du site

Décodage configurable des données pour l'intégration de capteurs hétérogènes

Fabriquée en France

Pour qui ?

IRIS s'adresse en priorité aux acteurs qui déploient et exploitent des solutions IoT dans le bâtiment :

Intégrateurs et bureaux d'études qui conçoivent et déploient des architectures LoRaWAN sur des sites multi-bâtiments,

Facility managers / exploitants qui cherchent à standardiser le déploiement et la maintenance d'un parc de capteurs,

Opérateurs de services (maintenance, énergie, performance bâtimentaire) et gestionnaires de patrimoine engagés dans des démarches d'optimisation énergétique, de confort et de maintenance.

À propos d'Adeunis

Depuis plus de 20 ans, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building).

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

WEBDYN, filiale du groupe Flexitron, est actionnaire majoritaire d'Adeunis et détient 77,26% du capital et des droits de vote.

