ADEUNIS : Adeunis annonce le lancement du PULSE, un nouveau produit pour sa gamme de capteurs IoT cellulaires " 5G ready " dédiée à la gestion intelligente de l'électricité et de l'eau

Crolles, 14 décembre 2023

Adeunis annonce le lancement du PULSE, un nouveau produit pour sa gamme de capteurs IoT cellulaires « 5G ready »

dédiée à la gestion intelligente de l'électricité et de l'eau

Une solution pour une gestion efficace, des économies substantielles

et une empreinte écologique réduite

Adeunis, expert dans le domaine de l'Internet des Objets (IoT), est fier d'annoncer le lancement de son tout dernier produit : le PULSE NB-IoT / LTE-M « 5G ready ». Spécifiquement conçu pour la gestion intelligente de l'électricité et de l'eau dans les bâtiments, le PULSE offre une solution complète pour une gestion efficiente des ressources, des économies substantielles, et une empreinte écologique réduite.

Connectivité cellulaire : une couverture mondiale et une excellente pénétration dans les bâtiments

Le PULSE tire pleinement parti de la technologie cellulaire en s'appuyant sur les normes NB-IoT et LTE-M. Cette caractéristique offre une couverture mondiale avec un débit élevé et garantit une connectivité robuste sur les zones couvertes par la téléphonie mobile. De plus, la capacité de pénétration du signal cellulaire dans les structures architecturales complexes améliore considérablement la fiabilité de la transmission des données, permettant un suivi précis des compteurs d'eau et d'électricité dans n'importe quel environnement, du résidentiel aux bâtiments tertiaires.

Réalisation d'économies d'énergie pour un avenir durable

Aujourd'hui plus que jamais, la gestion efficace de l'énergie et de l'eau est cruciale pour minimiser les coûts, réduire les émissions de carbone et contribuer à un avenir plus durable. La relève des données de consommation constitue l'élément clé, indispensable pour cartographier son bâtiment avant d'engager toute action pour améliorer sa performance énergétique. Le PULSE permet de simplifier la télérelève des compteurs d'électricité et d'eau. Grâce à sa capacité à surveiller en temps réel les consommations, les utilisateurs peuvent détecter rapidement les anomalies, minimiser les gaspillages et adapter leur utilisation en fonction des besoins réels. En contribuant à une utilisation plus efficace des ressources, le PULSE permet des économies substantielles et une réduction significative des coûts opérationnels.

Complémentarité avec la gamme de capteurs cellulaires Adeunis

Le lancement du PULSE vient compléter la gamme de capteurs cellulaires d'Adeunis, initialement introduite par le COMFORT et le COMFORT SERENITY. Associé aux capteurs d'ambiance COMFORT et COMFORT SERENITY, le PULSE offre une solution holistique pour l'optimisation des consommations d'énergie. En effet, grâce aux données d'ambiance relevées par les capteurs COMFORT ET COMFORT SERENITY, couplées au suivi des consommations d'énergie permis par le PULSE, il est alors possible d'ajuster l'usage des équipements techniques du bâtiment, tel que le chauffage, la climatisation ou la ventilation, à ses besoins réels. Cette solution apporte ainsi une réponse concrète aux gestionnaires de bâtiments dans leur quête de réduction des consommations d'énergie.

Intégration facile et sécurisée dans les infrastructures existantes

Le PULSE se distingue également par son processus d'intégration simple et sécurisé dans les infrastructures existantes. Conçu avec une approche plug-and-play, le capteur peut être rapidement déployé sans perturber les opérations quotidiennes. Grâce à des protocoles de sécurité avancés, le PULSE garantit également la confidentialité des données collectées, répondant ainsi à des normes strictes en matière de protection des données. Cette facilité d'intégration et de sécurisation fait du PULSE une solution accessible et adaptée à un large éventail de secteurs, offrant une transition fluide vers une gestion énergétique plus intelligente et durable.

À propos d'Adeunis

Dans un monde connecté, Adeunis facilite le déploiement de projets IoT grâce à ses capteurs et solutions connectés, ainsi qu'à un service d'experts.

Adeunis est l'expert des solutions IIoT (Industrial Internet of Things) dédiées à l'optimisation de la gestion des bâtiments (Smart Building). Les solutions Adeunis répondent également aux besoins de la Smart Industry et de la Smart City.

Notre mission : accompagner la digitalisation des métiers de nos clients à travers des solutions IoT, pour apporter plus de performance énergétique, plus de confort aux usagers, ou encore une optimisation de la maintenance des équipements.

Fort d'une approche technologique agnostique reconnue depuis plus de 20 ans, d'une véritable dimension industrielle avec plusieurs millions de produits déjà mis sur le marché, Adeunis offre des solutions adaptées à tous les besoins. Adeunis compte 30 collaborateurs sur 1 site unique en France (près de Grenoble). En 2022/2023, cette activité qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance a réalisé un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros sur son nouveau périmètre.

