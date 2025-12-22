Adeia en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis 3 ans après l'accord avec Disney et le relèvement de ses prévisions annuelles

22 décembre - ** Les actions de la société de licence de propriété intellectuelle Adeia ADEA.O augmentent de 25,2 % à 16,04 $, en passe d'enregistrer sa meilleure journée depuis octobre 2022

** La société signe un accord à long terme avec Disney DIS.N pour l'accès à son portefeuille de propriété intellectuelle dans le domaine des médias

** L'accord résout tous les litiges en cours entre les sociétés

** ADEA a également revu à la hausse ses perspectives financières pour 2025,"principalement en raison de l'exécution de l'accord avec Disney", a déclaré le directeur général d'ADEA, Paul E. Davis

** L'entreprise prévoit un chiffre d'affaires annuel de 425-435 millions de dollars, contre 360-380millions de dollars précédemment, et un bénéfice net de 96,4-113,9 millions de dollars, contre 52,4-71,6 millions de dollars précédemment

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a progressé d' environ 15 % depuis le début de l'année, contre une hausse d'environ 20 % de l'indice composite du Nasdaq .IXIC .