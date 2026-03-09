Adeia atteint un niveau record après avoir conclu un accord de licence avec AMD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 mars - ** Les actions d'Adeia ADEA.O ont atteint un niveau record, en hausse de 9% à 21,60 $, après que la société de services informatiques ait annoncé un accord de licence avec le fabricant de puces AMD AMD.O .

** ADEA est également en passe de clôturer à un niveau record et de réaliser son plus grand gain quotidien en pourcentage depuis décembre; AMD est en hausse de 2,2 % à 196,8 $ et s'apprête à rompre une série de deux séances consécutives de pertes ** Co a déclaré avoir conclu un accord pluriannuel avec AMD pour l'accès au portefeuille complet de propriété intellectuelle de l'ADEA dans le domaine des semi-conducteurs. L'accord résout également tous les litiges en cours entre les deux sociétés, selon le communiqué

** La résolution de nos litiges permet aux deux entreprises d'aller de l'avant et crée une opportunité d'explorer de futures collaborations sur les technologies avancées des semi-conducteurs", a déclaré Paul Davis, directeur général de l'ADEA ** 4 analystes couvrent ADEA, la notent "achat" et lui donnent un objectif médian de 28,50 $

** ADEA est en hausse de 25,8% depuis le début de l'année, contre une baisse de 3,7% pour l'indice NASDAQ Composite .IXIC