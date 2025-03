Adecco: nouveau président pour Akkodis information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 09:35









(CercleFinance.com) - Adecco Group fait part de la nomination de Jo Debecker au poste de président d'Akkodis et de membre du comité exécutif du groupe à compter du 22 avril, succédant ainsi à Jan Gupta qui a annoncé sa démission de ces fonctions à la fin du mois de février.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Jo Debecker travaillera avec l'équipe d'Akkodis pour accélérer la mise en oeuvre des priorités stratégiques, notamment le déploiement de pratiques technologiques de pointe et l'expansion des capacités offshore.



Il apportera une vaste expérience dans les services technologiques mondiaux, y compris des entreprises mondiales de l'informatique, du numérique et de l'ingénierie logicielle/cloud, ayant récemment été responsable de la ligne d'activité mondiale FullStride de Wipro.





