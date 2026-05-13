Adecco coule après un premier trimestre pourtant solide
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 10:37
Adecco a publié mercredi des résultats supérieurs aux attentes pour le premier trimestre 2026. Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 5,66 MdsEUR, contre 5,56 Mds attendu par le consensus.
La croissance organique ressort à 5,3%, au-dessus des attentes des analystes. Le groupe souligne une progression dans toutes les régions, avec des hausses plus marquées dans la péninsule ibérique, les pays nordiques, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine et l'Asie.
Cette dynamique confirme que le groupe peut surperformer le marché du travail (jugé encore incertain). Adecco revendique avoir gagné des parts de marché importantes, aussi bien au niveau du groupe que pour sa marque principale.
La rentabilité s'améliore également. L'EBITA ajusté progresse de 12% sur un an, à 148 MEUR, tandis que le bénéfice net atteint 69 MEUR, au-dessus des prévisions. Cette progression reflète la croissance des volumes et la maîtrise des coûts.
Un plus bas de plus de 30 ans
Mais le marché voit clairement la bouteille à moitié vide après ce qui aurait pu ressembler à une démonstration de force : l'action perd plus de 10% en matinée à Zurich.
Parmi les éléments négatifs, la marge brute recule à 18,8%, pénalisée par une baisse de 7% des placements permanents, qui sont souvent plus rentables que l'intérim.
Pour le deuxième trimestre, Adecco indique que la dynamique positive des volumes s'est poursuivie en début de période. Le groupe anticipe néanmoins une marge brute légèrement inférieure à celle du premier trimestre, en raison d'effets saisonniers habituels.
Les investisseurs sanctionnent les indications plus prudentes pour le deuxième trimestre, avec une marge brute attendue en baisse et des frais généraux en hausse. Selon Jefferies, ces éléments pourraient impliquer une révision à la baisse d'environ 5% du consensus d'EBIT pour le T2.
Il faut remonter au milieu des années 1990 pour retrouver l'action sous les 16 CHF. Adecco entraîne ses rivaux dans sa chute boursière : le britannique Hays cédait 2,5% en matinée, tandis que le néerlandais Randstad plongeait de plus de 6%.
Valeurs associées
|15,870 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-13,28%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue proche de l'équilibre mercredi matin, temporisant après quatre jours de baisse ayant ramené l'indice du CAC 40 sous le seuil des 8.000 points. Les investisseurs restent tiraillés entre les résultats du jour et les perspectives moroses. ... Lire la suite
-
En pleine tempête, le gouvernement du Premier ministre britannique Keir Starmer s'apprête à dévoiler ses priorités législatives mercredi lors du traditionnel discours du trône, prononcé par le roi Charles III à Westminster lors d'une fastueuse cérémonie. Rituel ... Lire la suite
-
Nissan a enregistré une perte de 2,88 milliards d'euros sur son exercice 2025-2026, mais alors qu'il poursuit ses douloureux efforts de restructuration, il s'attend à redevenir modestement bénéficiaire sur l'exercice en cours. Sur l'exercice achevé fin mars, le ... Lire la suite
-
Le chausseur Minelli, qui emploie 86 personnes et a été placé en redressement judiciaire en mars, pour la deuxième fois en trois ans, a annoncé mercredi sa fermeture définitive après le 30 mai, date jusqu'à laquelle ses boutiques resteront ouvertes. "C'est avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 974,59
|-0,07%
|0,701
|-12,05%
|154,6
|+6,84%
|107,41
|-0,26%
|2,562
|+1,26%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer