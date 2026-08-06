Adecco améliore sa rentabilité au 2e trimestre

Adecco Group publie un BPA ajusté en croissance de 31% à 0,61 EUR au titre du 2e trimestre 2026, ainsi qu'un EBITA hors éléments exceptionnels en progression de 21% en organique à 165 MEUR, soit une marge en amélioration de 30 points de base à 2,8%, "reflétant un fort levier opérationnel".

A 5 997 MEUR, son chiffre d'affaires a augmenté de 4% en données publiées et de 5,6% en organique. Le groupe suisse de services en ressources humaines revendique ainsi des gains continus de parts de marché, de 160 points de base, face à ses principaux concurrents.

"Notre stratégie, notre exécution rigoureuse et notre orientation client-candidat continuent d'offrir de solides performances. La dynamique s'est maintenue tout au long du 1er semestre, avec un 5e trimestre consécutif de croissance et un nouveau gain de parts de marché", salue le CEO Denis Machuel.

"Une marge brute vigoureuse ( 4% en organique, à 1 113 MEUR), combinée à une discipline des coûts, a soutenu un EBITA plus élevé. Nous continuons également à nous désendetter, avec un ratio dette nette sur EBITDA inférieur de 0,5 fois à celui d'il y a un an", ajoute le dirigeant.

Affirmant que la dynamique positive des volumes s'est poursuivie depuis le début du trimestre, Adecco Group anticipe une légère amélioration séquentielle de la marge brute au 3e trimestre. Il prévoit également une baisse séquentielle des frais commerciaux, généraux et administratifs, hors éléments exceptionnels.

La direction déclare "mettre en oeuvre avec rigueur la stratégie du groupe ainsi que ses priorités opérationnelles et de transformation, en privilégiant les gains de parts de marché tout en maîtrisant activement les coûts et en gérant les capacités, afin de poursuivre une croissance rentable et le désendettement".