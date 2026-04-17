Adecco a placé des obligations hybrides pour 450 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 09:44
Le coupon est de 4,875 % payable annuellement, puis le coupon sera réinitialisé tous les cinq ans au taux de swap sur 5 ans plus la marge initiale plus toute augmentation applicable.
Adecco prévoit d'utiliser le produit net de cette nouvelle émission hybride à des fins générales d'entreprise, y compris le remboursement de ses titres hybrides existants.
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