Adecco: 300 millions d'euros d'obligations levés avec succès information fournie par Cercle Finance • 02/10/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Adecco a annoncé mercredi qu'il avait placé avec succès une émission obligataire de 300 millions d'euros destinée notamment à lui permettre de se refinancer.



L'émission, qui affiche une maturité de huit soit une échéance à octobre 2023, est accompagnée d'un coupon annuel fixe de 8,4%, indique le groupe suisse, premier réseau d'agences d'emploi en France.



Le spécialiste du travail temporaire explique que le produit levé dans le cadre de l'emprunt servira à financier les besoins généraux de l'entreprise et à faire face à de prochaines échéances de remboursement.



Dans un communiqué, Adecco rappelle que sa dette est notée 'Baa1' chez Moody's, avec une perspective 'stable', et 'BBB+' chez Standard & Poor's, avec une perspective 'négative'.





