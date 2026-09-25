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ADARx Pharmaceuticals s'envole lors de son entrée au Nasdaq après une introduction en bourse dont le montant a été revu à la hausse à 446,3 millions de dollars
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 18:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

25 septembre - ** Le titre « ADRX.O » d’ADARx Pharmaceuticals, société spécialisée dans le développement de médicaments en phase avancée, a bondi de 36,5 % lors de son entrée au Nasdaq, après une introduction en bourse portée à 446,3 millions de dollars américains

** Le titre a ouvert à 22,10 dollarsl'action, contre un prix d'introduction de 17 dollars

** La société ADARx, basée à San Diego et spécialisée dans le développement de médicaments à base d’ARN pour les maladies rares, a vendu environ 26,3 millions d’actions lors de cette introduction en bourse revalorisée après avoir initialement annoncé la mise sur le marché d’environ 21,9 millions d’actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars chacune

** Par ailleurs, le laboratoire pharmaceutique AbbVie

ABBV.N avait manifesté son intérêt pour l’achat d’actions d’une valeur de 100 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé mené simultanément

** J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen et UBS Investment Bank étaient les chefs de file de l’opération

** City Therapeutics , le concurrent d’ADRX , a également déposé jeudi une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, renforçant ainsi le pipeline biotechnologique pour la fenêtre d’automne

** « Si ADARx obtient de bons résultats, je pense que City n’aura aucun mal à trouver des acheteurs », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche sur les introductions en bourse et les ETF

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