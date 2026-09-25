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ADARx Pharmaceuticals lève 446,3 millions de dollars lors d'une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 13:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ADARx Pharmaceuticals ADRX.O a annoncé jeudi avoir levé 446,3 millions de dollars lors d'une introduction en bourse américaine dont le montant a été revu à la hausse, ce qui témoigne de l'intérêt croissant des investisseurs pour les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies.

Le développeur de médicaments basé à San Diego a vendu 26,3 millions d’actions à 17 dollars chacune, soit le haut de la fourchette annoncée, contre 21,9 millions d’actions initialement prévues.

Le secteur des biotechnologies s'est imposé comme un point positif sur le marché des introductions en bourse cette année, avec un flux constant de cotations qui se poursuit jusqu'à l'automne, les investisseurs appréciant le fait que ce secteur soit relativement à l'abri de la guerre avec l'Iran et des bouleversements liés à l'intelligence artificielle.

Les sociétés de développement de médicaments City Therapeutics et Iambic Therapeutics ont déposé cette semaine une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, tandis que Retension Pharmaceuticals et TRex Bio ont déposé la leur la semaine dernière.

Electra Therapeutics ETRA.O a également levé 350 millions de dollars lors d’une introduction en bourse américaine dont le montant a été revu à la hausse, avant de faire son entrée en bourse vendredi dernier. Depuis, son cours a chuté d’environ 21 %.

Fondée en 2019, la société ADARx développe des médicaments expérimentaux ciblant des maladies liées aux systèmes immunitaire, rénal, cardiovasculaire et neurologique.

Le candidat-médicament le plus avancé de la société, l'onvuzosiran, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase avancée pour le traitement de l'angio-œdème héréditaire, une maladie génétique rare provoquant des crises soudaines de gonflement.

Le laboratoire pharmaceutique AbbVie ABBV.N a accepté d’investir jusqu’à 100 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé parallèle, ce qui lui conférerait une participation d’environ 4,9 % après l’introduction en bourse, a indiqué ADARx.

J.P. Morgan, Morgan Stanley et TD Cowen, entre autres, sont les chefs de file de l’offre d’ADARx. L’action sera cotée sur le Nasdaq dès vendredi sous le symbole "ADRX".

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