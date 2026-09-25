ADARx Pharmaceuticals devrait ouvrir en hausse lors de son entrée au Nasdaq

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25 septembre - ** ADARx Pharmaceuticals ADRX.O , société spécialisée dans le développement de médicaments en phase avancée, devrait ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors de son introduction au Nasdaq, après une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse à 446,3 millions de dollars américains

** Le titre devrait s'ouvrir à 23 dollars par action, contre un prix d'introduction de 17 dollars

** La société ADARx, basée à San Diego, qui développe des médicaments à base d'ARN pour le traitement de maladies rares, a vendu environ 26,3 millions d'actions lors d'une introduction en bourse revalorisée après avoir initialement proposé environ 21,9 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars par action

** Par ailleurs, le laboratoire pharmaceutique AbbVie ABBV.N avait manifesté son intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur de 100 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé mené en parallèle

** J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen et UBS Investment Bank étaient les chefs de file de l'opération