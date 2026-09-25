 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

ADARx Pharmaceuticals devrait ouvrir en hausse lors de son entrée au Nasdaq
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 17:19
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** ADARx Pharmaceuticals ADRX.O , société spécialisée dans le développement de médicaments en phase avancée, devrait ouvrir au-dessus de son prix d'offre lors de son introduction au Nasdaq, après une introduction en bourse aux États-Unis dont le montant a été revu à la hausse à 446,3 millions de dollars américains

** Le titre devrait s'ouvrir à 23 dollars par action, contre un prix d'introduction de 17 dollars

** La société ADARx, basée à San Diego, qui développe des médicaments à base d'ARN pour le traitement de maladies rares, a vendu environ 26,3 millions d'actions lors d'une introduction en bourse revalorisée après avoir initialement proposé environ 21,9 millions d'actions à un prix compris entre 15 et 17 dollars par action

** Par ailleurs, le laboratoire pharmaceutique AbbVie ABBV.N avait manifesté son intérêt pour l'achat d'actions d'une valeur de 100 millions de dollars dans le cadre d'un placement privé mené en parallèle

** J.P. Morgan, Morgan Stanley, TD Cowen et UBS Investment Bank étaient les chefs de file de l'opération

Valeurs associées

ABBVIE
264,320 USD NYSE -0,21%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,56 -2,07%
CAC 40
8 077,8 -0,04%
HAFFNER ENERGY
0,77 -2,53%
2CRSI
29,08 -3,39%
SOCIETE GENERALE
72,31 +3,49%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank